快訊

美國施壓北約 停止北約在伊拉克與科索沃的任務

川普關稅9成美國人扛 白宮官員轟紐約聯準銀行論文「丟臉」要求懲處

外出走春氣溫降...突感發抖、打冷顫 醫：恐是「熱量流失警訊」須注意

記者沈能元／台北即時報導
台灣24節氣中的「雨水」剛過，很多人一早都被冷醒，入夜後氣溫也稍微降低，許多人感覺身體突然發抖、打冷顫，明顯感受氣溫變化。台安醫院心臟內科暨心導管室主任林謂文說，發抖、打冷顫是身體熱量被帶走的警訊，務必提做好保暖措施。（本報資料照片）
台灣24節氣中的「雨水」剛過，很多人一早都被冷醒，入夜後氣溫也稍微降低，許多人感覺身體突然發抖、打冷顫，明顯感受氣溫變化。台安醫院心臟內科暨心導管室主任林謂文說，夜晚氣溫降低，如果突然有陣風吹過來，很多人就會發抖、打冷顫，就是身體熱量被帶走的警訊，如果又有冷風一吹、下點小雨，將帶走更多熱能，恐誘發心肌梗塞、腦中風，務必提高警覺。

為何常在夜裡感覺身體寒冷，林謂文解釋，白天時，身體處在活動狀態，此時燃燒脂肪、血壓上升、代謝速度快、精神較佳，因此體溫稍高一些，感覺沒那麼冷。但晚上活動力下降，且多保持在休息狀態，代謝速度隨之降低，體溫也會降低一些，若晚上氣溫偏低，特別是半夜至清晨又有輻射冷卻效應影響，就會覺得特別冷。

林謂文說，人體體感溫度受氣溫、濕度及風速影響，若在低溫、潮濕、風速大的環境下，自律神經會讓血管收縮，保留住身體熱能。此時，應注意身體保暖，尤其是在室內，一般民眾往往忽略保暖，增加病毒感染風險，甚至寒冷環境使血壓飆高，增加心肌梗塞、腦中風風險，建議保暖時應使用圍巾、帽子，而發抖、打冷顫為「現在真的冷了」的警訊，一定要多加留意。

至於，年節期間也常見上呼吸道感染、腸胃炎等症狀。林謂文提醒，氣溫降低時，年長者也容易引起肺炎、慢性阻塞性肺病等，年節外出走春，針對高齡、三高、心腦疾病等患者需多加注意，一旦身體不適應盡速就醫。

