春節瘋狂追劇 精神醫師示警開工恐出現「追劇失落症候群」

記者陳雨鑫／台北即時報導
長假期間若不斷追劇，面對開工恐會出現「追劇失落症候群」（PSD）；示意圖。（123RF）
春節9天連假不少人從放假第一天就開始追劇，或是跟上一年一度的陸劇「甄嬛傳馬拉松」，與網友一同過年；不過，開業精神科醫師楊聰財表示，長假期間若不斷追劇，面對開工恐會出現「追劇失落症候群」（PSD），呼籲追劇一定要設下界線，否則有些人為避免追劇後出現空虛感，反而更沉浸於追劇中，影響日常生活。

32歲的行銷企畫陳姓女子，曾在春節的6天連假追完一部50集的戲劇，藉此逃避親友的催婚壓力，當結局播完，她痛哭失聲，接連數日無法專心工作，拒絕社交，只沉溺在劇情餘韻中，直到影響職場表現才意識到情緒失控。

楊聰財說，近年人際關係愈來愈薄弱，工作結束就回家追劇的人愈來愈多。追劇本身並非壞事，可以適度舒壓還能培養同理心，只是過度沉浸，不只容易逃避現實，也會加劇情緒耗竭，許多人追完一部劇後，常會有空虛感，這種感受在心理學上稱為「追劇失落症候群」，是一種情緒失衡的狀態；若從神經學的角度分析，追劇的過程會刺激大腦分泌多巴胺，帶來愉悅與期待感，當劇集結束，快感驟降，便會出現類似戒斷反應。

楊聰財表示，出現「追劇失落症候群」的高風險群，通常是生活壓力大、社交圈狹窄、情緒敏感者，以及將追劇視為逃避現實出口的人，近年也發現青少年與退休族等因生活重心過於單一，容易投入劇情世界，也容易出現追劇失落症候群。

改善追劇失落症候群的症狀，第一步應先建立「健康追劇界線」，如關閉自動播放、限制每天觀看集數、不在床上追劇，將娛樂視為獎勵而非生活主軸，第二步是培養多元興趣，豐富現實生活，第三步是重新連結真實人際關係，主動與朋友聚會、參與實體活動，讓情感回歸現實世界。

楊聰財提醒，如果追劇後出現的空虛或低落感，維持超過兩周以上，甚至出現無望或自我傷害念頭，一定要盡速就醫，或尋求專業的心理諮商協助，避免因為追劇而嚴重影響生活。

春節 退休

習俗篇／春節祭祖「千元鈔圍爐」 命理專家：激發財氣、讓財運亨通

走春行程滿檔 蔣萬安沒辦法陪太太回娘家 曝有準備小驚喜

習俗篇／兩岸春節有同有異 初一禁打掃 初二不回娘家

健康篇／掌握瘦身6關鍵 春節不怕胖

