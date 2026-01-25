尾牙、春節喝酒多 防急性胃炎、胃潰瘍 醫五大建議...喝酒少吃這一物

我的頻道

記者沈能元／台北即時報導
針對尾牙、春節期間飲酒，初鳴堂中醫診所中醫師周大翔說，飲酒當日應減少攝取辛辣油炸食物，避免胃炎、胃潰瘍、胃出血上身  。圖為示意圖。（本報資料照片）
農曆春節即將到來，現在也正是尾牙旺季，餐敘應酬頻繁，喝酒助興實在難免。中醫門診在每年過年前至年後，因胃痛、胃灼熱、噁心、胃食道逆流甚至黑便而前來就診的患者明顯增加。台灣初鳴堂中醫診所中醫師周大翔表示，短時間大量飲酒，極容易誘發急性胃炎與胃潰瘍，切勿輕忽，並提出五大建議，防喝酒傷身。  

周大翔說，從西醫觀點來看，酒精直接刺激胃黏膜，破壞原本保護胃壁的屏障，使胃黏膜暴露於胃酸；飲酒量過多、過快，胃酸分泌增加，加上黏膜防禦力下降，容易形成潰瘍，嚴重時甚至胃出血。尤其若伴隨空腹飲酒、重油重鹹飲食、熬夜與作息不正常，將讓胃部負擔大幅增加。  

中醫觀點認為，酒性辛、甘而大熱，適量可行氣活血，但過量容易助火生熱、損傷脾胃。周大翔說，臨床常見飲酒過量而出現「胃火熾盛」、「濕熱內蘊」或「脾胃虛弱夾熱」等證型，患者有胃灼熱、上腹疼痛、噁心、食慾不振等，若未及時調理，久而久之便可能演變為胃潰瘍。  

周大翔提醒，胃潰瘍並非一定會劇烈疼痛，部分患者僅有隱隱作痛或空腹痛、夜間痛，容易被誤以為只是消化不良而延誤就醫。若出現黑便、頭暈、倦怠等，更可能已有出血，務必盡速就醫檢查。  

治療與調理方面，中醫著重改善整體體質，而非單純止痛。周大翔說，中醫治療胃潰瘍常從清胃火、解酒毒、健脾和胃與疏肝理氣著手，依個人體質搭配內服中藥與針灸調理，協助修復胃黏膜、改善消化功能，並降低復發風險。  

針對尾牙、春節期間飲酒，周大翔提出五大建議，第一、避免空腹飲酒，第二、控制飲酒量，第三、不混飲烈酒，第四、飲酒當日減少攝取辛辣油炸食物，第五、若已有胃病史，更應特別節制。他呼籲，若喝酒後持續出現胃部不適，切勿自行服用止痛藥或制酸劑，應及早尋求治療，才能避免小病拖成大病，守住腸胃健康。

