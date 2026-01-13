我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

2026美加墨世界盃維安升級 美斥資1.15億元「反制無人機」

不是伊朗…白宮暗示川普正在監控「格陵蘭空軍基地」

冬天皮膚乾癢年年復發？中醫：問題恐不在保濕而在體質

記者朱冠諭／桃園即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
進入冬季後，不少民眾明顯感受到皮膚變得乾燥緊繃，中醫師胡雅婷提醒，這可能與身體內在狀態失衡有關，若年年反覆出現，應及早就醫評估。（部桃提供）
進入冬季後，不少民眾明顯感受到皮膚變得乾燥緊繃，中醫師胡雅婷提醒，這可能與身體內在狀態失衡有關，若年年反覆出現，應及早就醫評估。（部桃提供）

進入冬季後，不少民眾明顯感受到皮膚變得乾燥緊繃，稍微抓癢就出現泛紅、脫屑等症狀。台灣衛福部桃園醫院中醫師胡雅婷提醒，許多人習慣加強擦乳液或更換保養品，卻仍反覆發作，這是因為冬季皮膚問題往往不只是表層保濕不足，而是與身體內在狀態失衡有關，若年年反覆出現，應及早就醫評估，避免惡化為濕疹或引發感染風險。

醫學上，冬季常見的皮膚乾癢多屬於缺脂性皮膚炎。氣溫驟降、空氣濕度不足時，低溫使皮膚油脂分泌減少，加上末梢血液循環變差，皮膚屏障功能下降，特別容易發生在小腿等部位，嚴重時甚至乾裂如同乾涸河床，不僅影響外觀，也常因夜間搔癢而影響睡眠品質。若僅依賴外用保濕產品，短時間內或許能緩解不適，但往往難以長期改善。

胡雅婷表示，從中醫觀點來看，皮膚的滋潤與修復與氣血運行、體質狀態息息相關。當陰血不足、無法濡養肌膚時，就容易出現乾燥與搔癢。

胡雅婷表示，臨床上常見3種體質類型，包括血虛風燥型表現為乾癢明顯、脫屑細碎；陰虛體質除了乾癢，皮膚偏紅並伴隨口乾不適；血瘀型患者多循環較差或有慢性疾病，皮膚顏色暗沉，長期反覆搔抓後甚至出現皮膚變厚的情形。

胡雅婷表示，中醫治療強調辨證論治，會依個別體質與症狀搭配西醫診斷結果，從根本調整體內環境。內服藥物常運用當歸、熟地、川芎、何首烏等藥材滋陰養血，並搭配蟬蛻、荊芥等藥材祛風止癢，循序改善皮膚修復能力。

外用方面，則會視皮膚狀況建議具修復效果的中藥膏劑，如紫雲膏，協助修復角質屏障、減少水分流失。她也提醒，民眾就診時可攜帶目前使用的乳液或藥品，讓醫師一併評估，有助於調整更合適的治療與照護方式。

胡雅婷建議，在日常生活照護上，冬季應避免長時間使用熱水洗澡或過度清潔，以免帶走皮膚僅存的油脂；乾癢期間也要節制辛辣、燥熱飲食。洗澡後立即保濕、維持室內適當濕度，例如使用暖氣時在房間放置一盆水，都是不可忽略的細節。

她也提醒，若冬季皮膚乾癢出現破皮、滲液等症狀，不僅可能惡化為濕疹，還有感染風險。在專業醫師指導下，透過中西醫相輔相成的調理方式，配合生活習慣調整，才能真正改善體質，降低反覆發作機率，找回皮膚的穩定與舒適。

上一則

年節暴飲暴食易「嘔吐」 中醫師：背後成因多元 最嚴重恐是胃輕癱

延伸閱讀

味覺全失、暴瘦18公斤 奇美中西醫攜手助癌友撐過化放療關卡

味覺全失、暴瘦18公斤 奇美中西醫攜手助癌友撐過化放療關卡
王祖賢罕見露面被指雙眼浮腫 親揭22年前引退心境

王祖賢罕見露面被指雙眼浮腫 親揭22年前引退心境
上班壓力大？ 中醫：看皮膚的變化最準

上班壓力大？ 中醫：看皮膚的變化最準
同一挫傷看診132次…夫妻檔保14家傷害險 12年靠瘀傷詐2800萬

同一挫傷看診132次…夫妻檔保14家傷害險 12年靠瘀傷詐2800萬

熱門新聞

醫師提醒，醬油膏、沙茶醬等調味料，含鈉量普遍偏高，要護腎可多利用蔥、薑、蒜、洋蔥、辣椒這些天然辛香料提味。（本報系資料照片）

醫曝「5大傷腎醬料」 第一名幾乎天天都在吃

2025-12-28 04:25
專家建議，大腿無力者不適合直接跑步，應以左右弓箭步強化腿部穩定。運動示意圖。（取材自pexels.com@ROMAN ODINTSOV）

中高齡不宜跑跳、深蹲 改練「低衝擊動作」不怕疼

2026-01-04 20:05
專家發現「藍色寶地」的年長者有共同的健康習慣。示意圖。圖/AI生成

想活到100歲？ 研究發現長壽10大健康習慣趕快學

2026-01-10 01:30
醫師表示，甲狀腺癌早期沒有明顯症狀，應定期健康檢查；示意圖。(圖／123RF)

甲狀腺癌早期無症狀 醫警示若有4病徵 恐已是中晚期

2025-12-19 01:00
華人社區面臨長期被忽視的醫療挑戰。圖為皇后區法拉盛圖書館。(本報檔案照)

🎙️溝通不暢恐導致誤診、延誤治療甚至多花錢 醫院這些服務你知道嗎？

2026-01-06 09:40
示意圖。（取自123RF）

不運動也瘦5公斤 名醫揭「消除脂肪肝」早餐關鍵

2026-01-07 16:25

超人氣

更多 >
川普若想開採格陵蘭豐富礦藏 最大阻礙不是丹麥

川普若想開採格陵蘭豐富礦藏 最大阻礙不是丹麥
星巴克店員給警察咖啡杯上 畫了一隻豬

星巴克店員給警察咖啡杯上 畫了一隻豬
「陽光帶」豪華公寓過剩 房租大優惠…這城市最誘人

「陽光帶」豪華公寓過剩 房租大優惠…這城市最誘人
Fed鮑爾遭美國刑事起訴收到傳票 「賣出美國」席捲全球市場

Fed鮑爾遭美國刑事起訴收到傳票 「賣出美國」席捲全球市場
Trader Joe's這份3.99元日式炒飯 讓周間晚餐輕鬆上桌

Trader Joe's這份3.99元日式炒飯 讓周間晚餐輕鬆上桌