求脫單跨年「12秒吞葡萄」 毒物醫示警：吃完若手麻無力 恐已罹腎臟病

記者陳雨鑫／台北即時報導
跨年夜倒數吞綠葡萄祈求「脫單」的西班牙習俗，今年在台灣廣為流傳，不少人跟風在跨年鐘響時「一口氣吞下12顆綠葡萄」。（123RF）
跨年夜倒數吞綠葡萄祈求「脫單」的西班牙習俗，今年在台灣廣為流傳，不少人跟風在跨年鐘響時「一口氣吞下12顆綠葡萄」。林口長庚醫院臨床毒物中心主任顏宗海提醒，一般人食用綠葡萄問題不大，但對洗腎或晚期慢性腎臟病患者而言，短時間大量攝取高鉀食物，恐引發高血鉀症，嚴重甚至可能導致心律不整、增加猝死風險。部分不知已罹腎臟病的民眾，若吃完綠葡萄出現手麻、肌肉無力症狀，應盡速就醫。

顏宗海說，多數水果的鉀離子含量都偏高，其中以香蕉最高。相較之下，白葡萄的鉀含量算是「相對較低」，每100公克約含150毫克鉀離子；香蕉每100公克則約有290毫克以上。不過，即便綠葡萄鉀含量低於香蕉，仍不代表可以無限制食用。

他說，一顆綠葡萄約4到6公克，跨年習俗一次吞12顆，重量約60公克，鉀離子含量約90毫克，但對腎功能不佳者來說，仍屬偏高攝取量，「尤其是洗腎患者或慢性腎臟病第四、第五期」，對於腎功能不佳、尚未被診斷的族群，風險最高。

顏宗海說，人體正常血鉀濃度約在3.6至5mEq/L之間，超過5mEq/L即稱為高血鉀症，多數人即使血鉀偏高，未必立刻出現症狀，少數人可能會出現手腳無力、麻木感等症狀，嚴重時會引發心悸、心律不整，增加猝死風險。

他說，洗腎患者體內的鉀離子主要仰賴每周2至3次、每次約4小時的透析才能移除，平時只要從飲食中持續攝取鉀，就可能在兩次洗腎間累積過量，「不是只有葡萄，青菜、水果、湯品其實都含鉀」。因此，建議洗腎患者若要求脫單，千萬別遵循「吞葡萄」的一次，改尋求其他辦法，平時一次別吃超過5顆葡萄，避免高血鉀症上身。

顏宗海說，現代人多外食，有時候慢性腎臟病已經第二期都沒有發現，因為第一、二期，甚至第三期時幾乎沒有明顯不適，容易會被忽略；若在不自知的情況下大量攝取高鉀食物，出現不適反應時，應及早就醫檢查。

至於腎功能正常的民眾，顏宗海表示，吞12顆葡萄基本上不會有健康疑慮，「吃一把都沒問題」，但仍不建議用「吞食」方式進食，以免噎到。呼籲，別為了討吉利或求脫單，忽略自身健康狀況。

腎臟病 跨年 猝死

5歲女童性早熟胸部隆起、出現分泌物 醫師曝原因：與化妝品有關

