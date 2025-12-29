「謝謝你留下來陪我」感人熱銷 林靜芸：退休後想一路玩到掛 難度極高

《謝謝你留下來陪我》出版後，林靜芸醫師受邀演講，參與簽書會，半年間累積40場，透過面對面的互動，傳散愛的力量，讓照顧失智患者的家人不再孤單。（林靜芸提供）

《謝謝你留下來陪我》一書於2025年6月底尚未上市時，即已二刷，目前已經四刷。累積年終銷售，成為誠品2025年度暢銷榜健康生活類第1名，博客來2025年度暢銷榜22名／百大新書榜7名／電子書近百大名單，及金石堂2025年度暢銷新書榜第19名。

林靜芸醫師今天（12月28日）下午開車至淡水益品書屋，向近200名讀者分享著照顧失智症 患者的甘苦談，她表示，許多民眾以為退休 之後可以過著遊山玩水的樂活歲月，等到閉眼的哪一天，信奉佛教者就到極樂世界，相信耶穌的信徒就可至天堂，但很可能還須通過一個大挑戰

據統計，國人不健康餘命長達8.34年，使得每個人都可能成為照顧者、被照顧者，也很有機會是輪著來，先花上8年照顧失能失智的父母或另一半，等到可以鬆一口氣時，卻變成被照顧者，可能又是8年，想要從退休後第一天「一路玩到掛」，開心地度過晚年，機率不大

2026年起，長照 從2.0進化至3.0，林靜芸說，不管多好用，但她仍堅信著「可以短照、快閃照！那才是真正的好命。」，建議在步入中年之後，養成運動、健康飲食、規律生活等良好習慣，奠定健康根基，盡量讓自己在老年時不要臥床，仍可自由自在地過著每一天。

「新書出版後的迴響，超出預期。」林靜芸迄今累積約40場的演講、簽書會，以及電視錄影，會後總有聽眾湧向前來道謝，說著自己從書本內容中獲得解脫，不僅自身受惠，另多買了幾本書，贈送給正在照顧失智家人的朋友，分享溫度，期盼共同走過人生低潮。

在淡水益品書屋簽書會上，就有兒子與媳婦拿著書，希望林靜芸寫下鼓勵媽媽的一段話，因為爸爸失智多年，都是由老媽親手照顧，日子過得相當辛苦，相信林醫師幾句祝福的文字，讓媽媽蓄積更多正能量，面對更多的挑戰。

在一次簽書會上，林靜芸得知《謝謝你留下來陪我》已成為醫院護理師衛教病人的教科書，護理師以書中的情境教導家屬應付不同的狀況、家屬在撞牆期也能反覆研讀得到慰安。常有護理師或居服員手上拿著作滿記號的書、謝謝林靜芸把這段陪伴的故事書寫出來。他們鼓勵林靜芸好好照顧林芳郁。這些話語帶給林靜芸很大的溫暖。

林芳郁教授基金會成立後，短短幾個月募集近1600萬元（台幣，約50..9萬美元），召開了4次外科學術研討會，補助6名年輕醫師出國研習新知新技能。令人意想不到的是，基金會本身也為罹患失智的林芳郁帶來一些新刺激，遠比懷舊照片、兒時老歌還要有用。

「可能是體內的醫師魂、醫療魂發揮作用」林靜芸說，另一半在看到學術會錄影片時，居然眼睛發亮，看著電視螢幕，直說「對，就應該這樣做！」，讓人驚喜萬分。

《謝謝你留下來陪我》一書完成文稿及版面設計時，林靜芸一度想要做罷，不想公開夫婿的病情，在出版幾個月後，她覺得自己做了正確的選擇，將林芳郁從失智黑戶中除名，不再擔心被人知曉，反倒可以大大方方地陪同至牙科、復健科等門診就醫，林芳郁的蛀牙得到醫治。之前林芳郁醫師步態不穩、語言障礙，也因為復健而得到矯正。