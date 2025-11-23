少子化早產兒比率不減反增 台大醫分析：產婦高齡化、人工生殖比率高

台大醫院新生兒科主任曹伯年說，高齡產婦增加，及人工生殖使用比率上升，容易導致早產。（記者林琮恩／攝影）

少子化趨勢明顯，早產兒比率卻不減反增，台大 醫院新生兒科主任曹伯年說，高齡產婦增加及人工生殖使用比率上升，易導致早產，台灣每年有1千例早產兒，台大每年接生2、3千名新生兒，其中70、80位是早產兒，體重最輕的早產兒僅350公克，只有一台平板電腦重。

曹伯年說，平均每100位新生兒就有1人是極低體重早產兒，出生時體重小於1千5百公克，每年共約2千2百位新生兒在台大醫院出生，其中70、80位是極低體重早產兒，另有60、70位早產兒從其他醫院被接回台大醫院治療，早產兒比率增加原因，包括高齡產婦人數增加，不孕症人工生殖每次植入多個胚胎，也容易導致胎兒早產，甚至生下雙胞胎早產兒。

台大醫院歷年來收治體重最輕的早產兒，僅350公克。曹伯年說，該名新生兒出生時，身體只有成人手掌般大小，目前已經七、八歲大，還回到醫院表演樂器。早產兒身體非常小，治療需要「極細管路」等醫材，過去因個別醫院用量少，廠商多不願進貨，衛福部成立困難醫材平台後，目前環境已有改善，各家醫院合作通報所需醫材、聯合採購，增加廠商進口意願。

出席台大兒童醫院「早產兒回娘家」活動的早產兒茵茵父親說，因妻子懷孕時較高齡已37歲，醫師提醒有早產風險，茵茵出生時只有718公克，在台大醫院早產兒加護病房住了半年才出院，且出生3天內，就因開放性動脈導管併發肺出血而接受開胸手術。茵茵9日後就移除氣管內管，後續靠非侵襲性呼吸輔助成長，曾在2個半月大時，因視網膜病變，接受眼球內注射藥物治療。