我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

明顯溫度差？高市見義總理熱情相擁 與李強疑眼神交會

佛里曼：28點讓感恩節變俄的 川普值得「張伯倫和平獎」

冬日偏頭痛頻率增 醫提醒：高熱量美食與低溫恐是誘因

記者萬于甄／台南即時報導
時序進入秋冬季節，導致許多偏頭痛病友發作頻率或強度增加，奇美醫院神經內科主任楊浚銘提醒，高熱量美食與低溫恐是誘因，民眾可建立飲食紀錄，留意特定食物是否引發頭痛。（奇美醫院提供）
時序進入秋冬季節，導致許多偏頭痛病友發作頻率或強度增加，奇美醫院神經內科主任楊浚銘提醒，高熱量美食與低溫恐是誘因，民眾可建立飲食紀錄，留意特定食物是否引發頭痛。（奇美醫院提供）

時序進入秋冬季節，導致許多偏頭痛病友發作頻率或強度增加，台灣奇美醫院神經內科主任楊浚銘表示，氣溫驟降和氣壓變動易誘發或加劇頭痛，此外，冬天飲食習慣也可能隱藏地雷，民眾可建立飲食記錄，留意特定食物是否引發頭痛，並保持均衡飲食與充足睡眠，穩定病情。

楊浚銘說，為保暖和過節，民眾可能攝取過多高熱量、高刺激性的食物，像是紅酒、巧克力、乳酪、部分人工甜味劑或過量的咖啡因等，這些都是已知偏頭痛常見誘發因子，不過每個人的地雷不同，也並非要求全面禁食，而是要找出屬於自己的地雷。

他也提到，偏頭痛不是大人的專利，許多青少年會抱怨頭痛、噁心想吐，甚至影響到上學和社交，然而少年偏頭痛有時症狀會比較不典型，常是雙側頭痛、或以腹痛、疲倦表現為主，若孩子頭痛是周期性、中重度、會影響日常生活，且伴隨畏光、怕吵，務必及早就醫。

台南一名15歲林姓女學生長期飽受偏頭痛困擾，又偏好吃巧克力、起司等，又會長時間空腹，導致頭動發作時就像有電鑽在腦中鑽，伴隨噁心、畏光與怕吵等，一度讓她畏懼上學、情緒低落，爸媽誤以為是課業壓力大，就醫後才得知是青少年偏頭痛，透過調整飲食、規律運動、固定睡眠時間與壓力調節，讓林女終於重返正常學習節奏。

楊浚銘強調，面對偏頭痛，最好的策略不是「戰勝」它，而是學會與它共處，非藥物性的生活管理是許多病友最感興趣，卻也最容易迷惘的部分，不妨可透過建立「頭痛日誌」、別讓焦慮加劇疼痛及規律作息，學會傾聽身體的聲音，才能真正掌握偏頭痛的主導權。

咖啡

上一則

可以輪流每天只吃1種？糖尿病藥不傷腎 別自行調整

下一則

少子化早產兒比率不減反增 台大醫分析：產婦高齡化、人工生殖比率高

延伸閱讀

上餐廳隨手一舉動 業者說非常無禮也干擾他人

上餐廳隨手一舉動 業者說非常無禮也干擾他人
台式美食JAVA SAGA炸雞征服美國味蕾蟬聯美食網站Yelp全美百大第51名、喬州最佳三明治

台式美食JAVA SAGA炸雞征服美國味蕾蟬聯美食網站Yelp全美百大第51名、喬州最佳三明治
迪士尼假日推出30美食 這道最驚人

迪士尼假日推出30美食 這道最驚人
請你免費吃大餐再奉上2000美元酬謝 吃完只做一事

請你免費吃大餐再奉上2000美元酬謝 吃完只做一事

熱門新聞

聯邦宣布2026年醫療照顧B部分的價格調整到202.90元，扣除額漲到283元。(美聯社)

歷來第2高 紅藍卡B部分保費 明年漲9.7%

2025-11-17 21:23
居家運動可有瘦身與抗老效果。示意圖，非新聞事件圖。（取材自pexels.com@Miriam Alonso）

「不顯老不顯胖」拉伸操 網跟練三遍就出汗：適合久坐族

2025-11-17 19:35
常使用降噪耳機，容易讓音量愈放愈大，恐增加聽損風險。(記者陳雨鑫／攝影)

降噪耳機恐悄悄吃掉你的聽力 醫指「這時間」就該休息

2025-11-20 13:44
醫師提醒，牛奶是鈣質最主要的食物來源，還可配合多曬太陽，增加鈣質和維生素D保健；示意圖。（圖／123RF）

乳糖不耐症不敢喝牛奶？10類食物 鈣含量不輸牛奶

2025-11-18 01:15
網友認為父母培養嗜好、擁有至交，是長壽健康的秘訣。示意圖，非新聞當事者。（取材自pexels.com@Kampus Production）

老父母90+不愛運動仍硬朗 網曝長壽養生關鍵

2025-11-22 19:45
今年一篇刊登於「Neurobiology of Disease」的研究指出，癌症與阿茲海默症之間，有顯著的反向關聯，而健康飲食是幫助兩者走向差異化的關鍵。（123RF）

得過癌症比較不容易失智？ 醫揭最新研究：兩者具顯著「負相關」

2025-11-18 05:23

超人氣

更多 >
她八年沒買廚房紙巾 不花半毛錢讓廚房乾乾淨淨

她八年沒買廚房紙巾 不花半毛錢讓廚房乾乾淨淨
屬公司財產？實習生出差抽中3000元顯卡拒上交 被勸退離職

屬公司財產？實習生出差抽中3000元顯卡拒上交 被勸退離職
這2項決定讓美一失足成千古恨 稀土主導權拱手讓中國

這2項決定讓美一失足成千古恨 稀土主導權拱手讓中國
曼谷監獄成中囚犯淫亂樂園 天價聘女模入獄 滿地安全套

曼谷監獄成中囚犯淫亂樂園 天價聘女模入獄 滿地安全套
「尼米茲」前腳走「華盛頓」後腳到 美航艦一進一出南海

「尼米茲」前腳走「華盛頓」後腳到 美航艦一進一出南海