我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

好貴的Cosplay？川普要國防部改名戰爭部 驚人成本曝光

你的AI「寶貝」是應聲蟲？4.7萬則對話曝用戶與ChatGPT的真實互動

「後悔」是大腦在「幫忙」 醫：淡去傷痛關鍵不是時間是海馬迴

記者陳雨鑫／台北即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
神經科學發現，後悔的感受其實是大腦正在啟動升級機制，示意圖。（123RF）
神經科學發現，後悔的感受其實是大腦正在啟動升級機制，示意圖。（123RF）

「早知道當初不要這麼做就好了。」台北榮總遺傳優生科主任張家銘13日於臉書分享，「後悔」是人們常見的情緒，往往伴隨著自責、懊惱，甚至讓人夜裡輾轉反側。但隨著神經科學研究愈來愈深入後發現，後悔並非單純的負面情緒，它其實是大腦啟動的一套關鍵機制，協助人們重新調整方向、避免重蹈覆轍。

張家銘表示，「後悔」其實不是自我折磨，而是大腦在「幫忙」，大腦利用「反事實思考」，讓大腦模擬另一個「可能的人生」。因為研究發現，當產生後悔的感受時，眶額葉皮質（orbitofrontal cortex）會開始模擬另一個版本的人生，演給我們看「如果當初你選了另一條路，現在會怎樣」。而前扣帶迴（anterior cingulate cortex）則會從這些模擬結果中，整理出下一次的行為策略，這項機制也被稱為「反事實思考」。

張家銘說，許多人都有過這樣的經驗，如以前因為某件過不去，想起來心裡還是會痛，但直到某一天突然好像沒那麼不舒服了，從神經科學的角度說明，海馬迴會將舊記憶重新整理，加入新的理解與觀點，等於「再次剪輯人生片段」，讓記憶不再以最痛的方式浮現。當大腦重新理解過去，杏仁核的情緒反應就會下降，人也能慢慢從困住自己的記憶中走出來。

很多人面對傷痛時，周遭親朋好友都會說「時間會淡化一切」。張家銘說，真正作用的其實不是時間，而是海馬迴。因此，有研究甚至指出，懂得「面對」後悔的人，通常學習速度更快，也更能照顧自己。

張家銘表示，後悔一直以來都不是壞事，傷害人們的是不懂得如何處理後悔。

4個生活練習 讓後悔成為前進的力量

1、晚上留5分鐘，讓自己回想一天：不是反省，而是練習跟自己對話。問自己「今天哪件小事，我想讓明天的自己做得更好？」這會強化前額葉與海馬迴的連結，讓人更穩、更清楚。

2、不要壓抑後悔，它是大腦在提醒您成長：看到後悔，不要生氣，也不要逃避。就像看見一盞導航燈亮起，提醒您「這方向不太對喔」。

3、避免過度自責：自責會刺激杏仁核，讓人愈來愈難走出去。可用一句更健康、更科學的想法替換「我不是失敗，是我正在學習」。

4、多跟信任的人聊一聊：對話能讓反事實思考更完整，也能讓人們不再孤單。

上一則

虱目魚全身都是寶 蛋白質含量高 CNN推薦美食

下一則

糖尿病逆轉仍可能「傷心」 醫籲：除了口渴、頻尿 還有4大警訊

延伸閱讀

回家只想耍廢？研究揭一「日常惡習」易罹阿茲海默症

回家只想耍廢？研究揭一「日常惡習」易罹阿茲海默症
免疫失控 紅斑性狼瘡罹癌機率大增 醫談4大預防之道

免疫失控 紅斑性狼瘡罹癌機率大增 醫談4大預防之道
睡眠障礙 恐缺鎂導致神經難放鬆

睡眠障礙 恐缺鎂導致神經難放鬆
怎麼睡都不飽？ 專家提醒 缺乏「這物質」恐致神經難以放鬆

怎麼睡都不飽？ 專家提醒 缺乏「這物質」恐致神經難以放鬆

熱門新聞

93歲媽媽分享五十歲後要記得的五句話。示意圖，非新聞當事者。（取材自pexels.com@RDNE Stock project）

93歲媽媽勸世 50歲後牢記五件事「遠離這類人」

2025-10-17 19:42
地瓜葉示意圖。聯合報系資料照片／記者蘇健忠攝影

地瓜葉2吃法是大忌？「這樣吃」助穩血糖、抗發炎又防癌

2025-11-05 13:02
冬天盛產白蘿蔔，白色食物滋陰潤肺。（本報資料照片）

7日立冬 補氣未必要吃麻油雞、薑母鴨 中醫推「白蘿蔔」調和脾胃

2025-11-06 04:28
根據臨床統計，超過九成的胰臟癌屬於「胰腺癌」，平均五年存活率不到一成，胰臟癌的高風險群應定期檢查；示意圖。（123RF）

沉默殺手奪命 52歲女腹痛竟是「癌中之王」胰臟癌末期

2025-11-10 05:05
專家提醒，單吃燕麥可能導致血糖上升，若搭配堅果、種子、堅果醬或雞蛋等，便能平衡血糖反應、延長飽腹感，使燕麥粥更營養；示意圖。（圖／123RF）

英國列燕麥粥「不健康食品」 多數人不同意 營養師有話說

2025-11-11 01:00
為響應世界糖尿病日，演譯基金會舉辦「2025世界糖尿病日：守護糖友逆轉腎！」記者會，攜手衛福部健保署、國健署、醫界與生醫產業，共同倡議糖尿病與腎病變的早期篩檢與整合照護，呼籲全民「控糖早行動、護腎不拖延」。（記者沈能元／攝影）

華人300萬筆大數據揭示「糖腎連鎖」 糖尿病患者腎病風險高達11倍

2025-11-10 18:36

超人氣

更多 >
習近平不到2周就晃點川普？彭博曝中國已停買美國黃豆

習近平不到2周就晃點川普？彭博曝中國已停買美國黃豆
好市多新推這款烘焙品不到9元 網：咬一口停不下來

好市多新推這款烘焙品不到9元 網：咬一口停不下來
ID未隨身 家人補送也沒用 芝多名華人遭ICE拘捕

ID未隨身 家人補送也沒用 芝多名華人遭ICE拘捕
咖啡香蕉請注意…川普總統盯上你們了

咖啡香蕉請注意…川普總統盯上你們了
好市多被重罰80多萬美元 因「明知故犯」做這件事

好市多被重罰80多萬美元 因「明知故犯」做這件事