「後悔」是大腦在「幫忙」 醫：淡去傷痛關鍵不是時間是海馬迴

「早知道當初不要這麼做就好了。」台北榮總遺傳優生科主任張家銘13日於臉書分享，「後悔」是人們常見的情緒，往往伴隨著自責、懊惱，甚至讓人夜裡輾轉反側。但隨著神經科學研究愈來愈深入後發現，後悔並非單純的負面情緒，它其實是大腦啟動的一套關鍵機制，協助人們重新調整方向、避免重蹈覆轍。

張家銘表示，「後悔」其實不是自我折磨，而是大腦在「幫忙」，大腦利用「反事實思考」，讓大腦模擬另一個「可能的人生」。因為研究發現，當產生後悔的感受時，眶額葉皮質（orbitofrontal cortex）會開始模擬另一個版本的人生，演給我們看「如果當初你選了另一條路，現在會怎樣」。而前扣帶迴（anterior cingulate cortex）則會從這些模擬結果中，整理出下一次的行為策略，這項機制也被稱為「反事實思考」。

張家銘說，許多人都有過這樣的經驗，如以前因為某件過不去，想起來心裡還是會痛，但直到某一天突然好像沒那麼不舒服了，從神經科學的角度說明，海馬迴會將舊記憶重新整理，加入新的理解與觀點，等於「再次剪輯人生片段」，讓記憶不再以最痛的方式浮現。當大腦重新理解過去，杏仁核的情緒反應就會下降，人也能慢慢從困住自己的記憶中走出來。

很多人面對傷痛時，周遭親朋好友都會說「時間會淡化一切」。張家銘說，真正作用的其實不是時間，而是海馬迴。因此，有研究甚至指出，懂得「面對」後悔的人，通常學習速度更快，也更能照顧自己。

張家銘表示，後悔一直以來都不是壞事，傷害人們的是不懂得如何處理後悔。

4個生活練習 讓後悔成為前進的力量

1、晚上留5分鐘，讓自己回想一天：不是反省，而是練習跟自己對話。問自己「今天哪件小事，我想讓明天的自己做得更好？」這會強化前額葉與海馬迴的連結，讓人更穩、更清楚。

2、不要壓抑後悔，它是大腦在提醒您成長：看到後悔，不要生氣，也不要逃避。就像看見一盞導航燈亮起，提醒您「這方向不太對喔」。

3、避免過度自責：自責會刺激杏仁核，讓人愈來愈難走出去。可用一句更健康、更科學的想法替換「我不是失敗，是我正在學習」。

4、多跟信任的人聊一聊：對話能讓反事實思考更完整，也能讓人們不再孤單。