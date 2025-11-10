沉默殺手奪命 52歲女腹痛竟是「癌中之王」胰臟癌末期

我的頻道

陳雨鑫／台北即時報導
根據臨床統計，超過九成的胰臟癌屬於「胰腺癌」，平均五年存活率不到一成，胰臟癌的高風險群應定期檢查；示意圖。（123RF）
52歲的王女士這幾個月來不斷覺得「肚子悶悶脹脹」，以為腸胃不適，休息、吃藥都無效。直到今年9月，她前往北醫附醫家醫科求診，醫師以超音波檢查時，螢幕上出現一顆又一顆密密麻麻的黑影，是滿滿的肝轉移腫瘤，醫師立刻請護理師陪同轉入急診，經電腦斷層顯示，她罹患的是「末期胰臟癌併多發性肝轉移」。

「這是典型的胰臟癌案例」北醫附醫血液腫瘤科主任蔡佳叡說，胰臟癌早期幾乎沒有明顯症狀，常被誤以為是腸胃病、胃潰瘍或消化不良，等到出現黃疸、體重驟降時，往往已是無法手術的階段。

胰臟癌被醫界稱為「癌中之王」，也是最難治療、死亡率最高的癌症之一，因為胰臟位於腹腔深處、胃的後方，主要負責分泌胰島素及消化液，加上位置隱密、鄰近重要血管神經，一旦癌細胞擴散，就會迅速侵犯周邊器官，使治療難上加難。

根據臨床統計，超過9成的胰臟癌屬於「胰腺癌」，平均5年存活率不到1成。蔡佳叡說，胰臟癌患者多半在中晚期才被發現，即使進行化療或放療，平均存活期仍僅約9至11個月。

蔡佳叡提醒，胰臟癌的發生與生活習慣息息相關，吸菸者罹癌風險是非吸菸者的2到3倍，只要能戒菸就是最強的預防方式，其次的危險因子是肥胖、缺乏運動與長期大量飲酒，另外，慢性胰臟炎、糖尿病，以及有家族病史或基因突變的人，也屬高風險族群。由於胰臟癌無法靠一般健檢早期發現，高風險者應主動與醫師討論定期影像追蹤，如電腦斷層或內視鏡超音波檢查。

蔡佳叡表示，盡管胰臟癌兇猛，醫學仍在持續突破，目前治療強調「多科整合」，結合外科手術、化學治療、放射治療與細胞治療等手段。早期患者可藉手術切除爭取治癒機會，若為局部晚期或轉移性病人，則以化療為主。

近年複合式化療藥物與免疫細胞治療，如CIK、DC並用，已可明顯延長存活期。北醫附醫細胞治療中心統計顯示，接受化療合併細胞治療的病人，平均可延長至兩年，部分病人甚至可恢復正常生活品質。

蔡佳叡說，胰臟癌的可怕在於沉默，但預防永遠比治療更有力，如果發現上腹痛、背痛、食慾不振、體重驟降或出現黃疸，千萬不要拖延就醫。

