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抽血後瘀青別驚慌 但持續擴大、手麻、無力還是要注意

記者鄭國樑／桃園即時報導
部桃提醒抽血避免瘀青，完成後需要注意手臂放直、不要揉等要領。（衛福部桃園醫院提供）
部桃提醒抽血避免瘀青，完成後需要注意手臂放直、不要揉等要領。（衛福部桃園醫院提供）

台灣衛福部桃園醫院指出，不少民眾健檢或就醫時抽血檢查，回家發現手臂瘀青、腫脹，甚至有痠麻感，懷疑醫護操作有誤。其實大多數的瘀青並非抽錯針，而是與個人血管狀況，及抽血後未確實按壓穿刺部位有關。不過瘀青範圍持續擴大，或出現手指麻木、無力等症狀，建議盡快就醫，由專業醫師評估是否涉及神經或其他併發症

桃園醫院醫事檢驗科主任張百齡說明，只要掌握幾個簡單的照護重點，就能大幅降低瘀青發生的機率。抽血後的正確按壓，是預防瘀青的第一步，建議民眾抽血完成後，應立即以棉球持續按壓穿刺處至少5分鐘，並保持手肘伸直，才能有效壓迫止血。如果一邊彎曲手肘、一邊按壓，不僅無法完全壓住血管，還可能導致血液滲出形成瘀血。

此外，千萬不可揉壓或搓揉傷口處，以免破壞組織、加重出血，若有服用抗凝血藥物，例如阿斯匹靈或其他心血管相關處方，可能需延長按壓時間，可於抽血時主動告知檢驗人員，獲得適切協助。

張百齡張解釋為何會出現瘀青，醫療與個人因素皆可能有關，臨床常見情況包括抽血時穿刺波及鄰近微血管，或未鬆開止血帶即拔針所致，民眾若血管較細或脆弱例如長者、小孩，或正在服用抗凝血劑，具有出血體質，更容易產生瘀血；若按壓時間不足、方式不正確，更是加重瘀青的重要原因之一。

張百齡表示，一旦真的出現瘀青，也不必過於擔心，前24小時內建議冰敷，有助於血管收縮、減少出血與疼痛；24小時後改為熱敷，有助促進血液循環，加速瘀血吸收。通常約在一周內可明顯改善。然而，若瘀青範圍持續擴大，或出現手指麻木、無力等症狀，建議盡快就醫，由專業醫師評估是否涉及神經或其他併發症。

雖然抽血是一項常見又安全的醫療行為，但任何環節的細節都不容忽視。張百齡提醒，抽血時民眾應主動告知自身用藥及出血體質病史，也應配合醫檢師指導，確實完成止血與後續照護，唯有落實每個細節，才能避免不必要的困擾，安心完成檢查。另外，抽血，是守護健康的重要一環，只要掌握正確方式，就能遠離瘀青與不適，為健康把關。

部桃醫檢科主任張百齡強調抽血後如果瘀青持續擴大，或出現手麻、無力，還是要趕快就醫...
部桃醫檢科主任張百齡強調抽血後如果瘀青持續擴大，或出現手麻、無力，還是要趕快就醫了解是否有其他併發狀況。（衛福部桃園醫院提供）

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