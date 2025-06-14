我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

早預料以會動手？伊朗官員怒斥「高層重大誤判」簡訊內容曝光

16歲百萬網紅飲彈自盡 陳屍浴缸家屬崩潰

讓人憔悴的黑眼圈原來有3種 治療方法大不同

魏以宣╱台大醫院眼科部主治醫師
聽新聞
test
0:00 /0:00
隨著年紀增長，許多人會發現眼下悄悄出現眼袋、黑眼圈或眼周布滿皺紋，整張臉看起來疲倦又顯老。（圖／123RF）
隨著年紀增長，許多人會發現眼下悄悄出現眼袋、黑眼圈或眼周布滿皺紋，整張臉看起來疲倦又顯老。（圖／123RF）

隨著年紀增長，許多人會發現眼下悄悄出現眼袋、黑眼圈或眼周布滿皺紋，整張臉看起來疲倦又顯老。尤其眼眶內的脂肪隨著老化向外膨出，原本固定脂肪的組織鬆弛，脂肪自然往外堆積，形成明顯的「眼袋」。

不少人會將「眼袋」和「臥蠶」混淆。臥蠶是緊貼睫毛下方的小肌肉，笑起來會鼓起，看起來有精神又討喜；眼袋則是下方的脂肪團塊，隨年齡增長變得明顯，有時還會伴隨「淚溝」，讓人更顯憔悴。

若眼袋與淚溝不嚴重，可考慮玻尿酸注射等微整形療程，填補凹陷處，改善外觀；若眼袋已明顯隆起，仍需手術處理。

眼袋手術分為「內開」與「外開」。內開是從眼瞼內側下刀，不留疤痕，適合年輕、皮膚緊緻者；外開則從下眼瞼皮膚切開，可移除脂肪或將其轉移填補淚溝，還能順便拉提鬆弛的臉部線條，讓整體更年輕，卻會留下極淡的疤痕，但因位置隱密，通常不明顯，適合中老年族群。

眼袋手術多為局部麻醉，術後一周拆線，兩到三周消腫，但仍有包括下眼瞼外翻、術後瘀血等風險，因此應由專業醫師評估，量身打造最合適的治療方式。

黑眼圈是許多人常見的困擾，且不限年齡。黑眼圈大致分為色素型、血管型和結構型等三類。

色素型：來自黑色素沉澱，可能與遺傳、慢性發炎、揉眼、日曬或化妝品刺激有關，某些治療青光眼的藥水也可能讓眼周變黑。這類型需注意防曬、減少刺激，並與醫師討論用藥。

血管型：與過敏體質相關，像是鼻塞、鼻炎影響眼周血液循環，導致血液滯留，看起來黑黑的。這類黑眼圈可透過治療鼻過敏、熱敷眼周與規律作息改善。

結構型：是眼袋與淚溝形成的陰影所致，並非皮膚變黑，而是光影造成的視覺效果。這類問題若透過手術處理眼袋與淚溝，黑眼圈自然會改善。

眼周皺紋也是許多熟齡族群在意的問題。動態紋如笑起來的魚尾紋，可用肉毒桿菌素放鬆肌肉；靜態紋則與老化有關，無表情時也清晰可見，可考慮電波、音波或填充物治療。

雖然這些問題不影響視力，但卻會讓人看起來疲憊老態。治療目的多為美容，屬於自費項目。若有困擾，建議尋求專業醫師協助，找到最適合又安全的治療方法，可以提升患者自信，讓雙眼重現神采。

上一則

孤獨感影響長者語言力增失智風險 一類人更明顯

延伸閱讀

台中榮總寫全球記錄 同步完成移植腎切除及不同血型活體腎移植

台中榮總寫全球記錄 同步完成移植腎切除及不同血型活體腎移植
醫藥／發脾氣傷血管 增心臟病風險

醫藥／發脾氣傷血管 增心臟病風險
七要點照顧足部健康 長者脂肪流失更要注意

七要點照顧足部健康 長者脂肪流失更要注意
營養師教瘦小腹3招 1習慣容易堆積脂肪

營養師教瘦小腹3招 1習慣容易堆積脂肪

熱門新聞

40歲婦人經常斷片記憶全無被懷疑是卡陰。（記者郭韋綺／攝影）

婦人起床就失憶被疑卡到陰 醫師診斷原來她得了罕見疾病

2025-06-09 05:40
示意圖。（取自123RF）

健檢正常…一年半後變「肺癌4期」醫生嘆1癌症難查出來

2025-06-09 13:31
示意圖／123RF

隔夜菜會致癌？醫師稱抓錯重點：4類食物更不該碰

2025-06-13 17:00
營養師表示，瘦小腹第一招就是「吃飽不要馬上坐著或躺著」。示意圖，非新聞當事者。（取材自pexels.com@SHVETS production）

營養師教瘦小腹3招 1習慣容易堆積脂肪

2025-06-06 23:10
鮪魚罐頭。（本報資料照片）

三餐只吃魚不吃肉 血脂出現驚人變化

2025-05-27 22:55
橄欖油有豐富的單元不飽和脂肪與抗氧化成分，具有抗發炎作用。（圖／123RF）

遠離癌症、心臟病 7類食物抗發炎 

2025-06-06 02:00

超人氣

更多 >
南加婦自我驅逐 華裔混血女兒含淚送別

南加婦自我驅逐 華裔混血女兒含淚送別
擺席11桌賴帳 理由遭監控打臉 華人夫婦：寧坐牢也不給錢

擺席11桌賴帳 理由遭監控打臉 華人夫婦：寧坐牢也不給錢
快退休民眾財富狀況分6等 想安度晚年可參考「1神奇數字」

快退休民眾財富狀況分6等 想安度晚年可參考「1神奇數字」
威廉王子53歲億萬富豪好友 吞蜜蜂驟逝

威廉王子53歲億萬富豪好友 吞蜜蜂驟逝
年薪中位數僅4萬 美國這七科系畢業生「薪」情最差

年薪中位數僅4萬 美國這七科系畢業生「薪」情最差