「高齡產婦」非貼標籤 醫：是為迎接妳得來不易的寶寶

一名婦人不滿醫生告知她是「高齡產婦」，抱怨「我們不是高齡，是高質感」，引起網路熱烈討論。示意圖。（本報資料照片）

一名婦人不滿醫生告知她是「高齡產婦」，在Threads 發文抱怨「我們不是高齡，是高質感」，引起網路熱烈討論。奇美醫學中心加護醫學部主治醫師陳志金在「Icu醫生陳志金」臉書分享他一早目擊3名醫療人員為新生兒奔波的身影，他表示，請不要在意自己35歲為何被稱為「高齡產婦」，「那是為了替妳準備更高規格、更多人力支援，來迎接妳得來不易的寶寶」。

一名網友在Threads發文，抱怨被醫師指高齡產婦，「35歲怎樣了？我信用卡額度比以前高，人生經驗也升級了，唯一變老的，是對廢話的容忍度。不是不敢生，是想把日子先過穩，不是拖太久，是想給孩子更好的起跑點，我們不是高齡，是高質感，人生準備好了，寶寶才值得來。慢一點沒關係，但我每一步都走得更踏實」。

陳志金在臉書分享他今晨6時許，看到3名新生兒科醫療人員推著保溫箱去新生兒室，其中的護理師背著紅色大背包往新生兒加護病房走去，那是新生兒的急救包，背包似沒被打開，新生兒科的醫生慶幸「好險！只是去Standby」。他向小嬰兒揮手，心裡想著「Welcome to Taiwan」，本來遺憾沒幫3人留下合照，但慶幸這組醫療人員分道揚鑣，而不是一同走向ICU，代表小嬰兒平安。

他說，這樣的情境，可能是緊急剖腹產、高齡產婦、高危險妊娠、胎兒窘迫，產科事先聯絡新生兒急救團隊去Standby，以防新生兒出生後需要急救。每一次的生產都是「用生命拚的生命」，需要許多人的付出，才能守護孕產兒的安全。

「希望這些付出，將來都能夠有更合理的回報」，陳志金表示，請不要在意自己35歲為何被稱為「高齡產婦」，那是為了替妳準備更高規格、更多人力支援，來迎接妳得來不易的寶寶。請不要指定半夜看時辰剖腹產，要將珍貴的醫療資源留給真正有緊急需要的人。醫療人力充足，寶寶平安出生，才是我們能給他的「好命」。

他說，請善待醫療人員，「讓他們可以專心的做好守護妳家人健康的工作，而不是疲於防範妳的提告、客訴，把時間都花在調解、上法院」。妳可以選擇讓醫療人員安心的留下來，繼續守護我們和我們下一代的健康。