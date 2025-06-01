新冠疫情升溫 林氏璧分析這類人仍該打疫苗、各國接種建議對象

圖為衛福部彰化醫院加開新冠特別門診，民眾接種疫苗情形。（記者簡慧珍／攝影）

新冠疫情 升溫，中華民國防疫協會理事長王任賢日前稱「國人已打過很多疫苗，夠了」，引起討論。對此，前台大醫院感染科醫師、日旅達人林氏璧在「日本 自助旅遊中毒者」臉書粉專表示，這段發言的確很危險，因為沒有說清楚是針對哪些人。

王任賢日前表示，國人經過3年疫情洗禮，已有足夠免疫力，過去疫苗也打夠了，加上現在疫苗永遠追不上病毒變異的速度，打疫苗是緩不濟急的手段。疾管署強調，經醫師評估，只要有惡化風險，就算是輕症也能用藥，該指控實為無稽之談，且倡議免打疫苗是「危險的呼籲」。

「打過很多疫苗已經夠了」的人，林氏璧表示，侷限在健康的成人，青少年和兒童。但65歲以上長者，還有慢性病、免疫系統有問題的族群，這樣的防重症記憶大約6個月以上就會開始消退。因此這些人世界各國還是建議要繼續打新冠疫苗 ，多半都是建議在每年冬天打針對最新流行變種株的新冠疫苗。

林氏璧表示，疫情時代已經過去了，目前的新冠疫苗無法有效防感染僅能防重症，要不要打完全就看個人的選擇。政府提供選擇，每個人為自己的健康負責就是了。