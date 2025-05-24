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達文西發展單孔系統 醫：可在狹窄空間中進行手術操作

記者林琮恩／台北即時報導
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新光醫院裝設達文西單孔手術系統，院長侯勝茂（右三）與醫療團隊合影。（新光醫院提供）
新光醫院裝設達文西單孔手術系統，院長侯勝茂（右三）與醫療團隊合影。（新光醫院提供）

微創手術是外科發展趨勢，達文西從傳統多孔、雙孔，發展為單孔手術。台灣新光醫院機械手臂小組執行長暨一般外科主任鄭翠芬表示，單孔手術系統在病人身上開一微小切口，手術器械與內視鏡可由同一管套進入患者體內，結合3D影像技術，執行精準手術，患者術後傷口小，有助縮短手術時間、術後恢復期。

鄭翠芬指出，過去使用機械手臂手術系統執行乳癌切除合併重建等術式，目前使用單孔手術系統，可讓外科醫師在狹窄手術空間中，進行更高精細度手術操作，術後患者傷口小，且疼痛與住院天數可望降低，有望幫助病人更快返回工作崗位。

新光醫院泌尿科客座教授邱文祥表示，單孔機械手臂手術系統也可能用於泌尿科應用，除有縮小手術傷口，也可結合人工智慧AI）輔助，藉由GPS定位與手術動作紀錄等，有助於累積並傳承臨床經驗，也可有效降低手術失誤風險，提升病人安全，優化手術精準度。

新光醫院院長侯勝茂表示，單孔機械手臂手術系統目前優先提供院內乳房外科、泌尿科使用，未來將擴及婦產科、一般外科、耳鼻喉科與胸腔外科等多個科別，盼為病人創造更精準、安全、友善的手術環境，並提升整體治療品質。

乳癌 人工智慧 AI

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