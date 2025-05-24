婦癌年輕化 篩檢年齡下修 出血、分泌物多快就醫檢查

臨床醫師提醒，人類乳突病毒（HPV）感染初期無明顯症狀，隨病程進展，病人可能出現陰道異常出血或分泌物增加等症狀；示意圖，非當事病人。（本報資料照片）

多數子宮頸癌致病原因與人類乳突病毒（HPV）感染相關。台灣馬偕醫院醫學研究部主任張志隆提醒，HPV感染初期無明顯症狀，隨病程進展，病人可能出現陰道異常出血或分泌物增加等症狀，抹片檢查與疫苗 接種是預防子宮頸癌最佳方式，患者若能透過篩檢早期發現罹癌，多數可透過根除性手術或放療、化療治療。

癌症 希望基金會日前舉行婦癌學習營。張志隆說，政府1995年起推動子宮頸癌抹片篩檢，台灣子宮頸癌發生率顯著下降，早期患者多有治療武器可用，但局部晚期子宮頸癌患者，或復發、轉移子宮頸癌，目前治療上仍有諸多挑戰，隨近年免疫療法、標靶藥物、抗體藥物複合體（ADC）藥物問世，患者治療出現一線生機。

林口長庚醫院婦癌科副教授級主治醫師周宏學表示，與子宮頸癌相同，早期子宮內膜癌病人經常出現陰道出血症狀，婦女如有陰道異常出血，不論停經與否，都應儘早就醫接受檢查，若在早期及時發現，五年存活率達90%以上。晚期或復發病人，臨床上也有手術、放療、化療、ADC等治療選項可用，有助控制疾病。

周宏學提到，子宮內膜癌呈現年輕化趨勢，罹癌病人年輕化，生育需求成為一項考驗，若病灶侷限且病人條件允許，臨床上可透過荷爾蒙治療保留生育機會，但在治療期間必須密切追蹤，建議病人需與醫師充分討論。

另，卵巢癌是婦女容易罹患的癌症之一。台大醫院婦產部主治醫師魏凌鴻表示，部分卵巢癌患者可透過基因檢測，配對合適治療藥物，而病人的HER2蛋白表現，是腫瘤 增生、復發關鍵，子宮頸癌、子宮內膜癌及卵巢癌等實體腫瘤，都有部分患者會出現HER2過度表現情形，過去這類病人治療選項相對有限，如今也有新藥可用。