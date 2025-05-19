拜登驚傳罹攝護腺癌 醫曝面對沉默殺手需改變生活5件事

紐約時報報導，美國前總統拜登18日證實罹患惡性攝護腺癌，且癌細胞已擴散到骨骼，病情為第四期。（美聯社）

紐約時報報導，美國前總統拜登 18日證實罹患惡性攝護腺癌，且癌細胞 已擴散到骨骼，病情為第四期。美國專家指出，癌細胞一旦轉移至骨頭即無法根治，不過透過抑制睪固酮的療法延長壽命，患者存活5到10年以上並非罕見。

台北榮總遺傳優生科主任張家銘於臉出指出，拜登被診斷出罹患侵略性攝護腺癌，震驚全球，「攝護腺癌不僅僅是年長男性的問題」，它可能悄悄地影響著每一位男性。攝護腺癌是男性最常見的癌症 之一，尤其在60歲以後急遽攀升。

每天在門診聽過太多攝護腺癌患者的疑問，「我沒症狀、沒家族史、為什麼我會中？」其實，攝護腺癌太過沉默，我們常說：「男人不怕痛。」但攝護腺癌不是痛，是不痛時就已經悄悄發生了。要做的，不是等到晚期才後悔。攝護腺癌危險因子與生活應對，從基因到環境，我們該怎麼辦？

張家銘說，研究顯示，年齡、生活習慣、環境汙染、荷爾蒙變化、基因排列等，都是潛在風險來源。首先，年齡，是我們無法逆轉的自然進程。數據指出，攝護腺癌的診斷中位年齡為67歲，而黑人男性的發病率高於白人兩倍以上。

而男性荷爾蒙睪固酮向來被視為青春的象徵，但研究顯示，過高的自由睪固酮水平，可能增加攝護腺癌風險。生活中的環境荷爾蒙干擾物更是值得警惕，特別是來自塑膠瓶、農藥、化妝品與防火材料等物質，將影響體雄性與雌性荷爾蒙平衡，尤其是攝護腺，不只對睪固酮敏感，也會受到雌激素調控。因此，環境激素干擾的影響對攝護腺癌來說，是雙重威脅。

此外，家族史與遺傳基因，如 BRCA1/2 或 TP53 突變，也會顯著增加風險。特別是在 Li-Fraumeni 症候群的家族中，攝護腺癌已被列為高度關聯的腫瘤之一。現在遺傳檢測技術，已能分析出多基因風險分數，幫助我們更早識別潛在高風險族群。

張家銘指出，如果基因無法改變，飲食與生活方式就是手中最強的改變權。第一、研究指出，富含植物性植化素的飲食與癌症風險呈現明顯負相關，特別是十字花科蔬菜如花椰菜、芥藍、豆類與大蒜。第二，維生素A、D、E、C與B群也在免疫調節、抗氧化與細胞修復中扮演重要角色，對攝護腺健康具有潛在保護作用。

第三，Omega-6脂肪酸的適量攝取也被發現與較低的攝護腺癌風險有關，但前提是整體飲食平衡，並避免過度攝取加工油脂。

由於肥胖、胰島素阻抗與慢性發炎不只與糖尿病與心臟病有關，也與攝護腺癌形成密切相關。過重的男性與內臟脂肪過多者，經常被發現在攝護腺肥大或手術後意外發現癌細胞。張家銘建議，第四招，每周至少150分鐘中度有氧運動，如快走、游泳、打太極。這不只是為了體態，更是為了調節荷爾蒙、減少胰島素阻抗，並提升免疫細胞功能。

第五、從今天開始，減少使用塑膠微波容器、避免塑膠瓶重複使用、不使用含雙酚A的產品、選擇天然清潔用品與環保洗劑，降低體內暴露於環境荷爾蒙干擾物的機會。民眾不可能完全隔絕汙染，但可以選擇少碰一點、少用一點、晚一點累積。

最後，攝護腺癌早期沒有症狀，卻有高達9成以上在早期可以治癒。只要每年一次 PSA（攝護腺特異抗原）檢測，加上數位肛門指診（DRE）或攝護腺超音波，就能早一步發現異常。有家族史或超過50歲的朋友更應主動詢問醫師，是否該進一步做篩檢。