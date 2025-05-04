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孩子常發呆、說話突中止 小心是小兒癲癇發作

記者王思慧／花蓮即時報導
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門諾醫院小兒科特約醫師張璽指出，孩子若出現常發呆、說話或動作突然中止，無法清楚表達不舒服，有可能是小兒癲癇發作，應及早治療。（門諾醫院提供）
門諾醫院小兒科特約醫師張璽指出，孩子若出現常發呆、說話或動作突然中止，無法清楚表達不舒服，有可能是小兒癲癇發作，應及早治療。（門諾醫院提供）

孩子若出現常發呆、說話或動作突然中止，無法清楚表達不舒服，醫師提醒家長，這些症狀有可能是小兒癲癇發作，有些孩子一年僅發作1、2次，要留意的是癲癇的臨床表現不是只有抽搐，及早發現治療控制病情，避免長期影響。

台灣門諾醫院小兒科特約醫師張璽指出，小兒癲癇可能影響嬰幼兒發展、學習，屬於慢性疾病，有研究顯示，約70%的癲癇患者可透過抗癲癇藥物獲得良好控制，甚至停藥。但若延誤治療時機，可能導致語言、認知與學習能力受損，日後恐出現行為障礙、社交適應困難。

專長是治療小兒癲癇、腦性麻痺等疾病的醫師張璽表示，家長應注意癲癇警訊，包括孩子經常短暫失神或發呆、說話或活動突然中止、半夜驚醒伴隨肢體抽動、出現意識不清的重複動作，如舔嘴唇、揉眼睛、意外跌倒後無法說明原因。若發現任一情況，應尋求兒童神經專科醫師的協助。

張璽呼籲家長，小兒神經疾病涵蓋廣泛，包括癲癇、腦性麻痺、發展遲緩、自閉症等，透過及早診斷與積極介入，大多數孩子都能穩定進步。鼓勵家長保持積極正向態度，與醫療團隊合作，讓孩子能在更好的環境中成長。

門諾醫院表示，張璽是花蓮人，畢業於花蓮高中，後赴台北學醫，目前擔任台北醫學大學附設醫院小兒科主任，同時為台灣小兒神經醫學會理事。他始終心繫家鄉，今年起隔周從台北返鄉提供門診服務。盼利用專長，讓花蓮民眾也能得到與台北醫學中心等級的醫療資源。

「門諾是我回鄉服務的第一站，希望這裡能成為專業醫療與家庭需求之間的橋梁」張璽注重與家長的溝通，不僅解釋病因及治療方案，也願意耐心陪伴家長面對病情時的焦慮。他說，部分病童在治療初期難免會有病情起伏及藥物副作用，醫師除提供醫療判斷，更重要的是心理支持。

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