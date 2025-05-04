向LV、NVIDIA、泰勒絲學習 程文俊：醫院管理勿閉門造車

長庚醫院決策委員會主委程文俊在高醫大北區校友會分享醫院管理經驗，他認為，創新、團隊合作、人才、產業策略、永續，都是醫療體系領導者需要思考的方向。（記者吳貞瑩／攝影）

醫院經營管理不能閉門造車，應該要跟時尚品牌LV、AI巨擘輝達 NVIDIA及流行天后泰勒絲 學習。這是長庚醫院決策委員會主委程文俊4日在高雄醫學大學北區校友會中精彩的分享，他認為，醫院管理不只要向成功的企業學習創新永續的理念，在分析歷屆奧運 中，也發現由頂尖職業選手組成的隊伍，僅少數獲得金牌，都凸顯要能成功團隊合作是非常重要的。

程文俊以「分享長庚醫療體系醫務管理經驗」為題，向200多位高醫大校友進行演講，演講中程文俊引經據典，他以孫子兵法為例，說明不同時代的管理方法之差異，而品質控制管理及行銷手段是現今非常重要的經營方式。

他認為，LV之所以成功，除了找出品牌基因外，對品質的堅持及限量策略都是成功法則，LV的每個包包都會進行數百次的捶打測試，拉鏈測試也要一段時間不會斷裂，LV讓不是必需品的精品成了民眾想要擁有的品牌。

而有百年歷史的日本龜甲萬醬油又是另一個故事，在過去被認為只適合亞洲，但他們在2022年北美的營收就佔7成，原因在於他們將醬油加了糖、大蒜及薑，調味後的照燒醬適合全世界人的口味，高品質和行銷策略讓日本醬油行走全世界。

對品質的監管是不能偷懶的，程文俊也提及去年10月3日颱風天，基隆長庚發生火災，火災發生地點在12樓，就在血液透析室旁邊，當時仍有患者正在洗腎，但是長庚在20分鐘內疏散100多名病人及員工，過程中沒有一個人受傷。

程文俊歸功於平常的小心翼翼，他說，自己在當基隆長庚院長時期，地下室裝潢時曾冒出火花，當時只有冒煙而已，就須要每3個月回總院報告，持續3年才撤案，因此，讓同仁們有了警惕之心。

談及管理上相當重要的創新，消費品牌P&G的重要理念：「沒有顧客的創新不是創新！」。程文俊指出，流行天后泰勒絲的創新作法，被很多知名的商學院當成教材，認為她是21世紀最成功的行銷案例，泰勒絲每首歌不只有自己的故事，還經營社交媒體，親自回覆粉絲提問，不只製造驚喜，也與粉絲有共同語言，還能創造共同經濟。

程文俊也以快速輪動的AI產業為例，認為產業策略在經營上也舉足輕重，這幾年輝達NVIDIA股票漲翻天，它和Intel在3D圖形晶片研發上，以更快的產品迭代週期6個月，拉大與Intel18個月的差異，最終讓Intel放棄相關業務。

而在醫療生態中，團隊合作愈來愈重要，醫院間的跨部門合作及溝通也刻不容緩，程文俊認為，有研究發現歷屆的奧運會，由頂尖職業選手組成的團隊，未必有最佳成績，若統計近6屆奧運，會發現由美國頂尖職業選手組成的球隊，只有一次拿到金牌。

而最成功的一次，就是電影《冰上奇蹟》的原形故事，它是講述1980年冬季奧運，當時美國冰上曲棍球總教練找了一群「最合適」而非「最頂尖」的球員組成國家隊，最終這群奇兵靠著團隊合作擊敗當時的蘇聯強隊，奪下金牌造成轟動，這顯示隊友間合作的重要性。

從消費市場及產業現況分析，程文俊希望透過不同產業的思維，帶給僵化的醫療體系一點活水，優秀的企業及經營者都值得醫界學習。他指出，長庚醫院目前透過國際化策略，積極參與國際醫療合作與人才培訓，「人才、人才、人才」都是這些企業家的核心價值，微軟總裁比爾蓋茲說，「給我二十個頂尖的人才，我將再造一個微軟。」經營者必須從管理者的角度走向領導者的角度，從接受現狀到挑戰現狀，兩者的思維不同，也才能讓企業永續經營。