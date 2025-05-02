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夏天體臭很尷尬 用微波熱能除汗療法這招很管用

記者郭韋綺／高雄即時報導
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高雄榮總醫院皮膚科引進「微波熱能除汗」療法，這種多汗異味新療法特色除了是非侵入性，還能達到有效止汗，逾8成患者90天後汗水減少過半。（高雄榮總醫院提供）
高雄榮總醫院皮膚科引進「微波熱能除汗」療法，這種多汗異味新療法特色除了是非侵入性，還能達到有效止汗，逾8成患者90天後汗水減少過半。（高雄榮總醫院提供）

腋下汗腺分泌旺盛散發體臭，讓人退避三舍，不僅可能引發社交恐懼也影響人際關係，高雄榮總醫院皮膚科引進「微波熱能除汗」療法，近來成為病患首選，這種多汗異味新療法特色除了是非侵入性，還能達到有效止汗，逾8成患者90天後汗水減少過半。

皮膚科醫師張喬勝表示，南台灣天氣熱，腋下多汗及異味困擾求診民眾逐年增加，腋下多汗主要因大汗腺分泌活躍，再經皮膚表面細菌分解後產生異味，不僅影響形象也可能造成社交焦慮，如今隨著醫療科技進步，非侵入性「微波熱能除汗」（Miradry）成為不少患者的新選擇。

張喬勝說，Miradry 利用微波熱能選擇性加熱腋下深層組織，破壞頂漿腺與小汗腺，達到減少汗液與異味效果，臨床研究顯示約85%患者在療程後90天內，腋下汗量減少一半以上，異味明顯改善。

19歲大學生小安從國中開始因腋下大量出汗伴隨異味，被同學戲稱「臭臭的」，即使每天使用止汗劑，效果有限，上高中後情況更嚴重，只要一緊張或流汗，腋下馬上濕一大片，衣服有明顯黃漬，很怕別人聞到味道，長期下來，變得沉默寡言，社交活動能避就避。

大學後，他終於鼓起勇氣就醫，經醫師評估後選擇非手術的微波熱能除汗療程，由於有蟹足腫體質，擔心傳統刮除手術會留下疤痕，最後決定嘗試Miradry。

「療程只有一個多小時，麻醉後幾乎沒什麼感覺，第一周就覺得汗量減少很多，味道也沒了。」小安說，現在穿白T恤出門也不再猶豫，參加社團、出席聚會都更自在，終於能安心靠近別人說話，不再擔心被嫌棄。

高雄榮總提醒，該療法雖屬非侵入性，術後反應通常為腫脹、紅腫或短暫麻木等輕微不適，恢復期短，不影響日常作息，不過每位患者體質不同，建議仍須經專業醫師評估選擇最適合治療方式。

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