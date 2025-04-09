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世界心理腫瘤日 黃達夫：心理議題應列生命徵象第一位

記者林琮恩／台北即時報導
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今天是世界心理腫瘤日，和信醫院邀集癌症病友團體舉辦記者會。（記者林琮恩／攝影）
今天是世界心理腫瘤日，和信醫院邀集癌症病友團體舉辦記者會。（記者林琮恩／攝影）

9日是世界心理腫瘤日，心理腫瘤醫學關注癌症患者治療過程中身心狀況，台灣和信醫院董事長黃達夫指出，目前生命徵象項目排序，第五為疼痛、第六是情緒困擾，對癌症病人而言，被宣告罹癌，比起身體數值改變，最先面對心理衝擊，呼籲將心理議題列為第一生命徵象。

和信醫院創辦之初，就找來葉英堃、王浩威等精神醫學專家，照顧病人心理狀況。黃達夫表示，截至今日，院內仍有4位身心科醫師任職，院內癌症跨科別整合團隊均有身心科醫師、心理師、社工師參與，藉個別諮商、團體治療及家屬支持計畫，達到全人、全程、全家癌症照護，確保病人治療過程中，身體及心理均獲得最專業完整治療。

黃達夫表示，每當面對評鑑，院方常被評鑑委員詢問，為何沒設精神病房？但醫院從病人確認罹癌開始，即提供徬徨無助，不知自己下一步會如何的病友各項心理支持，「我回答他們，我們需要專屬病房嗎？我們整間醫院都是照護心理腫瘤病人的環境，每位癌症病人，都是心理腫瘤照顧對象。」

台灣癌症基金會副執行長蔡麗娟說，基金會自2013年起提供癌症病人心理諮商服務，多年來協助許多病友及家屬找回對抗癌症信心及力量，隨需求愈來愈高，今年成立心理諮商所，擴大諮商量能。研究顯示，有更好心理支持，癌症病人生活品質提升，存活率也會大幅上升，盼政府未來能將心理腫瘤、心理照護變成癌症治療健保給付項目。

台癌第17屆抗癌鬥士、台灣年輕病友協會倡議專員江珈瑛表示，自己20歲確診罹癌，至今追蹤8年，癌症治療過程最痛苦不是生理疼痛，而是心靈折磨，治療初期幾乎不敢照鏡子，也不讓朋友探望，即使天氣再熱都堅持帶著假髮出門，「生活脫離常規的無助、失落感，及面對復發轉移的恐懼，籠罩我很長時間。」盼癌友心靈獲得良好照顧，罹癌痛苦經驗都能昇華。

癌症希望基金會執行長蘇連瓔表示，服務過程觀察，受情緒困擾癌友數量多，自己擔任護理師期間，曾遇過照顧的癌友，承受不住巨大壓力，最終成為急診室中冰冷遺體，也有從事心理專業的病人，罹癌後仍受情緒困擾挑戰，這在在顯示心理支持在癌症治療中的重要性，提供完整心理支持，才能幫助癌友面對人生重大挑戰。

和信醫院董事長黃達夫說，對癌症病人而言，被宣告罹癌，比起身體數值改變，最先面對心...
和信醫院董事長黃達夫說，對癌症病人而言，被宣告罹癌，比起身體數值改變，最先面對心理衝擊，呼籲將心理議題列為第一生命徵象。（記者林琮恩／攝影）

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