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溫差大外牆磁磚易剝落 面對砸傷意外 醫提3步救命法

記者陳雨鑫／台北即時報導
台北市林森北路與民生東路交叉口一棟老舊大樓發生碎石落下砸車意外，並導致一輛小轎車在內車輛受損，圖為大樓外觀。（記者曾原信／攝影）
台北市林森北路與民生東路交叉口一棟老舊大樓發生碎石落下砸車意外，並導致一輛小轎車在內車輛受損，圖為大樓外觀。（記者曾原信／攝影）

位於台北市林森北路、民生西路口周邊的「幸運大廈」日前發生外牆磁磚剝落，砸到該棟大樓的二樓護欄及行經轎車的車頂，車頂因此凹陷，車內一對母女因此受傷，送往馬偕醫院急救，目前並無大礙。

本周氣溫起伏劇烈，熱脹冷縮大幅增加磁磚剝落機率，醫師指出，若遭外牆磁磚砸傷，第一時間應加壓止血，患者若失去意識立即做CPR等待救援。

部立桃園醫院急診室主任鍾亢表示，氣溫出現劇烈變化後，遭外牆剝落磁磚砸傷事件就會增加，一小塊磁磚從高處墜落，重力加速度大幅增加磁磚的破壞力，通常民眾容易被砸傷的部位為頭部、頸部、背部，若磁磚體積過大，被砸傷者恐瞬間被砸暈，周圍民眾第一時間出手救援，若發現該名傷者已失去意識，救援時可採以下三步驟。

第一步先固定頸椎，隨後移到安全處，避免後續的磁磚雨再砸傷患者、第二步是拿乾淨的布或是毛巾，放置於傷口處採「加壓止血」，緊緊壓住傷口避免失血過多、第三步則是啟動「叫叫ABC」，因患者失去意識，在等待救援的期間，需執行CPR維持生命跡象，降低缺氧對人體造成的危害。他強調，失去意識者千萬不要隨意移動位置，也不要熱心找計程車就直接送往醫院，移動恐增加傷害。

如果患者遭砸傷後，仍具有意識，第一時間是拿乾淨的布或是毛巾，放置於傷口處採「加壓止血」，如果能夠行動，可叫車赴醫院急診室自行就醫，也可在原定等待救援。

鍾亢表示，近年台灣屢發生外牆磁磚剝落，或是外牆物品掉落而砸傷路人，2023年7月新埔捷運站就發生一起，工人從外牆安裝冷氣意外，冷氣從17樓墜落，當場砸死正在等公車的女大生。

鍾亢說，台灣的建築多為老舊建築，熱脹冷縮容易導致磁磚剝落，行人除了在天氣變化大的季節期間，盡可能走騎樓以外，有時台灣的行人設計，使行人不得不要走到騎樓外，冒著磁磚剝落被砸的風險，各縣市的大樓應定期管理外牆，政府也應落實稽查，才能避免類似的事件發生。

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