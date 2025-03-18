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網路瘋傳自製蒸鼻器出事了 嬰兒多處燙傷 醫呼籲用安全方法

記者王駿杰、黃羿馨／新竹即時報導
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新竹台大分院最近收治一名剛滿月的嬰兒，因家長誤信短影音教學使用「自製蒸鼻器」舒緩鼻塞，導致嬰兒下巴、脖子、肩膀多處燙傷住院治療。（新竹台大分院提供）
新竹台大分院最近收治一名剛滿月的嬰兒，因家長誤信短影音教學使用「自製蒸鼻器」舒緩鼻塞，導致嬰兒下巴、脖子、肩膀多處燙傷住院治療。（新竹台大分院提供）

近來網路瘋傳「自製蒸鼻器」短影音，將熱水裝進保溫杯，放上濕紙巾就能吸入水蒸氣舒緩幼兒鼻塞，台灣新竹台大分院最近收治一名剛滿月的嬰兒，因家長誤信短影音教學使用「自製蒸鼻器」舒緩鼻塞，導致嬰兒下巴、脖子、肩膀多處燙傷住院治療。

新竹台大分院小兒部暨兒少保護中心醫師徐瑋襄指出，最近醫院收治一名剛滿月的嬰兒，因下巴、脖子、肩膀多處燙傷住院治療。據家長指出，是因為在網路上看到「利用保溫瓶裝熱水，讓嬰兒吸入蒸氣緩解鼻塞」的方法，過程中不慎讓熱水潑灑，導致燙傷。

徐瑋襄表示，蒸氣來自100°C的熱水，若操作不慎，不僅可能造成皮膚燙傷，還可能刺激嬰兒鼻黏膜，反而加重不適。因此，家長若想幫助孩子舒緩症狀，應諮詢醫師，選擇安全合適的方法，如醫療器材許可的噴霧治療機，以降低風險。

徐瑋襄說明，若嬰兒因感冒出現鼻塞，家長可透過幾種簡單方式來改善，例如使用加濕器提升室內濕度，或於孩童無法接觸的位置，置放一杯溫水增加空氣中的水分；或是在醫師指導下使用經衛生福利部食品藥物管理署認證、標有衛署醫器製字號的噴霧器，以安全的方式幫助嬰兒舒緩不適。

此外，也可輕拍兩側背部肩胛骨下方幫助痰液排出，讓呼吸更順暢。徐瑋襄提醒，家長的細心照護是嬰幼兒健康的重要關鍵，選擇正確安全的方法，才能有效幫助孩子度過不適期，同時避免潛在風險。

徐瑋襄說，燒燙傷是嬰幼兒最常見的家庭意外之一，新竹台大分院過去一年曾收治多起類似案例，包括孩童在玩耍時誤觸快煮壺、打翻裝有熱湯的碗，或是不小心開啟飲水機熱水開關等情況。這些燙傷往往影響範圍較大，傷口需要長時間換藥，嚴重者甚至須進行手術清創，對幼童的身心都是極大負擔。

醫師提醒，家長可透過調整居家環境來降低風險，例如將快煮壺、熱水瓶放在孩童無法觸及的地方，並為飲水機加裝安全鎖，以確保幼童的安全。

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