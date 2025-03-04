喝酒暖身？男子喝到肌肉溶解與胸腔併發症 部桃醫救回

男子日前因為喝酒導致橫紋肌溶解及併發症，送部桃急診救回一命。（記者鄭國樑／攝影）

39歲的陳先生日前因連續3天未上班，同事到他住處探視發現他倒臥浴室，呼吸微弱，緊急送往台灣衛福部桃園醫院急診，插管治療還送加護病房。檢查結果顯示罹患橫紋肌溶解症及急性腎衰竭，右手腫脹且脈搏微弱，進一步診斷為腔室症候群；經血液透析與手術治療後恢復良好。

桃園醫院重症醫學科主任陳美音表示，橫紋肌溶解症除了常見於過度運動、中暑、感染或某些藥物影響，酒精與鴉片類藥物也可能導致肌肉受損。此外，長時間壓迫或創傷會造成微血管損傷，導致肌肉腫脹，嚴重時可能引發腔室症候群，進而造成組織缺氧與壞死，一旦確診，需立即處理壓迫源，必要時透過筋膜切開術減少腔室內壓力，以降低橫紋肌溶解的嚴重程度。

衛福部桃園醫院專科護理師黎倩如指出，臨床可透過「5P」評估胸腔壓力程度，包括疼痛（Pain）、蒼白（Pallor）、無脈搏（Pulselessness）、麻木（Paresthesia）、癱瘓（Paralysis），盡早評估腔室內壓力是否過高，安排相關檢查與治療，以防病情惡化。

黎倩如提醒，冬季氣溫降低，不少人透過飲酒來禦寒，然而酒精會使血管擴張，反而加速體溫散失，使身體更冷。建議透過添加保暖衣物或使用黏貼式暖暖包，在心窩與肚臍之間的正面與背面部位貼上暖暖包，以達到保暖效果；此外，應養成良好生活習慣，適量飲酒，以免因過量飲酒導致步態不穩、感覺異常，進而造成肢體長時間受壓，影響健康，得不償失。