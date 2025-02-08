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無菸酒檳榔史竟罹舌癌 醫師提醒這族群特別注意

記者李定宇／新北即時報導
台北慈濟醫院醫師蔡祐任指出，口腔癌初期症狀除了口腔內生成腫瘤外，因為不會痛而可能被病人忽略。（台北慈濟醫院提供）
台北慈濟醫院醫師蔡祐任指出，口腔癌初期症狀除了口腔內生成腫瘤外，因為不會痛而可能被病人忽略。（台北慈濟醫院提供）

新北一名80歲張先生沒有抽菸、喝酒、嚼檳榔習慣，但左側舌頭潰瘍數月未痊癒，耳鼻喉科切片檢查未發現異狀，台北慈濟醫院耳鼻喉科醫師蔡祐任發現潰瘍達兩公分大，化驗後確診鱗狀上皮細胞癌舌癌。

蔡祐任切除癌症部位後利用剩的舌頭組織重建缺損處，保留病人口語功能，再執行預防性的頸部淋巴廓清術，兩年後張先生順利回歸正常生活。並提醒中壯年男性是口腔癌好發族群。

慈濟醫院表示，舌癌是一種口腔癌，黏膜病變原因不外乎是菸、酒、檳榔等外界刺激，但有部分情況是口腔假牙或異物長期摩擦所導致。中壯年男性是口腔癌好發族群。蔡祐任指出，口腔癌初期症狀除了口腔內生成腫瘤外，也可能無痛、遲遲未痊癒潰瘍，因為不會痛而可能被病人忽略，其他則是當癌細胞侵犯到口腔肌肉，致使嘴巴無法張合、舌頭無法靈活運用，導致咬字不清的情況。

一般而言，癌細胞在未轉移的情況下，是可以靠手術切除的。以口腔癌來說，若近端轉移到頸部淋巴結，還可以靠手術切除，但若是遠端轉移到其他器官，就需要進行化療、放療等系統性治療，不適合做手術。

蔡祐任說，手術切除範圍在3分之1以內，就不會影響口語功能，但超過將會影響構音，甚至影響吞嚥造成嗆咳，甚至在術後出現併發症，因此手術前的評估相當重要。一、二期舌癌疾病存活率可達7成以上，但到第四期便僅剩三成，蔡祐任醫師提醒大家都會有嘴破情況，但口腔潰瘍超過兩個禮拜未痊癒就要特別注意積極就醫，盡早切片、化驗。癌症手術一定要多切除安全範圍，若拖約久，切除範圍會越大，千萬不要姑息以免影響降低存活率。

癌細胞 癌症 慈濟

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