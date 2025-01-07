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60歲婦人受小腿靜脈曲張之苦 醫挑除「小青蛇」不用擔心再復發

記者黃寅／台中即時報導
澄清醫院中港分院整形外科醫師呂明川說，發現輕微的血管擴張、皮膚搔癢、腫脹、變色，可能是靜脈曲張初期或前兆。（澄清醫院中港分院提供）
澄清醫院中港分院整形外科醫師呂明川說，發現輕微的血管擴張、皮膚搔癢、腫脹、變色，可能是靜脈曲張初期或前兆。（澄清醫院中港分院提供）

1名60歲婦人6年來深受靜脈曲張所擾，右腿搔癢、腫脹、浮青筋等症狀日益嚴重，曾接受不同治療，但效果有限。5個月前醫師為她進行微創靜脈曲張抽除手術，將病變的靜脈完全挑除，再穿了3個月彈性襪，才順利康復。

台灣澄清醫院中港分院整形外科醫師呂明川說，患者因經常久站導致下肢靜脈循環不良，曾有6年時間四處求診，嘗試過注射治療、施打血管硬化劑、靜脈膠治療以及微創雷射，但效果皆不彰，輾轉向他求診時已是靜脈曲張第4期、趨近第5期了。

他說，靜脈曲張可評估患部位置、原因、面積等要素，判定其嚴重程度，患者屬即將惡化至第5期，是很危險的級別，腿部皮膚色澤變深、有濕疹與硬結，且感到非常不舒服。這代表下肢血液無法正常回流心臟，有更高機率發生肺栓塞、心肺衰竭、缺血休克，因此不可輕忽。

呂明川說，目前醫學技術有諸多方式治療靜脈曲張，當保守治療無效，會建議侵入性療法。微創靜脈曲張抽除術能精準定位患部、局部麻醉，以小切口進行曲張的靜脈勾除，縮短恢復期、減低疼痛、快速康復、降低風險，且不用擔心會再復發。

他說，靜脈曲張是常見的慢性疾病，年紀、懷孕、菸酒檳食用者與久站久坐行業別，都是高風險群，務必留意做好預防，建議避免長時間久站久坐、定期運動促進循環、做好體重管理、均衡飲食，並適度抬腿與按摩以舒緩下肢壓力，如有發現輕微的血管擴張、皮膚搔癢、腫脹、變色，可能是初期或前兆，要及早就醫預防病程發展。

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