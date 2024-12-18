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酒精無助健康 醫揭台人「這症狀」全球居冠

記者林則澄／台北即時報導
醫師表示，酒精無助於健康，其中台灣人喝酒會臉紅，進而出現心悸、頭痛等症狀的「酒精不耐症」比例，更是世界最高。示意圖。（報系資料照片）
醫師表示，酒精無助於健康，其中台灣人喝酒會臉紅，進而出現心悸、頭痛等症狀的「酒精不耐症」比例，更是世界最高。示意圖。（報系資料照片）

在不少親臨周杰倫演唱會的演藝圈明星中，余祥銓被周刊拍到，疑似在會場內違規喝酒，遭妻子勸阻後才收斂。雖然坊間常說「小酌怡情」，但醫師表示，酒精無助於健康，其中台灣人喝酒會臉紅，進而出現心悸、頭痛等症狀的「酒精不耐症」比例，更是世界最高。

「不論哪個族群，最好是能不碰酒精，就不碰酒精。」台北市立聯合醫院松德院區成癮防治科主任張祜銘說，喝酒會臉紅的人，通常有「酒精不耐症」，因身體缺乏酒精代謝酵素「乙醛去氫酶」（ALDH2），導致乙醛無法被代謝成乙酸，而乙醛刺激血管後造成血管擴張，加大血流量，導致心悸、頭痛、嘔吐等，「酒精不耐症者幾乎都是亞洲人，其中台灣人就占45%，是全球最高。」

張祜銘說，成人酒精成癮的危害，大致分為3個部分，其中身體的影響，包含酒精成癮後，對免疫系統及腦部、心臟、腸胃、肝臟的損傷，甚至各器官都有罹癌風險；心理的影響，包含酒精成癮後，導致睡眠障礙、憂鬱症、焦慮症；生活的影響，包含酒精成癮後，工作或人際出現問題。

據衛福部國健署2021年國民健康訪問調查顯示，18歲以上過去一個月飲酒率為24.4%，其中男性32%、女性17.1%，其中18歲以上過去一個月暴飲率（曾經一次喝6杯或6杯以上的酒）為3.9%，又以男性6.5%、女性1.4%，男性比女性更容易過量飲酒。國健署更進一步分析，教育程度為「初中國中」者暴飲率最高，達5.4%，若以各年齡層為指標，則是「18至29歲」年輕人暴飲率5.3%，高居第一名。

張祜銘說，壯年人多為「慢性飲酒」，也就是每天小酌，但有許多年輕人或未成年人，往往較追求新鲜感，即便平時沒有飲酒習慣，也會在朋友、同儕的邀約下，喝下超過身體負荷能力所及的酒，潛在的意外性更高，「一個人能代謝的酒精量，隨著年齡有所差距，其中20歲以下，代謝酒精的能力比20至30歲的人更差，也就是為什麼坊間時有所聞，一些『暴飲』後猝死、發生意外受傷或死亡者，大多是大學生或十幾歲、二十幾歲的年輕人。」

針對飲酒年輕化，張祜銘說，人的腦部約到20歲後才發育成熟，在腦部還沒發育成熟前，就容易受到酒精的影響，愈年輕時就開始喝酒，對腦部的皮質損害愈大，一旦皮質厚度降低，會造成思考力與認知力下降，影響學習力與記憶力。國外研究發現，15歲喝酒的人與25歲喝酒的人，追蹤10年後的情況，其中15歲喝酒的人，較難控制喝酒的量，酗酒的機率是25歲喝酒的人的4倍。

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