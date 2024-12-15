預防失智多動腦 譚敦慈身體力行5重點 接種「2疫苗」降低近4成風險

林口長庚護理師譚敦慈。（記者王聰賢／攝影）

如果票選大家最害怕的疾病，失智症一定名列前茅。如果太晚知道罹患失智症，將難以逆轉，資深醫藥記者洪素卿主持全新網路節目「健康早知道」，邀請台大醫學院教授曾文毅談如何逆轉腦齡，並請到林口長庚護理師譚敦慈分享自己預防失智的方法，希望大家都能及早知道，如何與頭腦共存到老。

譚敦慈說非常害怕自己日後失智，因為這輩子遇到非常多好男人，例如爸爸、先生，還有兩個兒子，「我很害怕我忘了他們」，所以她不希望自己失智。

她分享自己為了不失智所做的努力，一是控制三高 ，健檢報告都沒有紅字；第二個是記得流感跟肺炎鏈球菌疫苗 。譚敦慈表示，根據美國研究，打了這些疫苗可以降低將近四成的這個失智風險。所以譚敦慈每年一到10月1日，她就趕快去打疫苗。

再來她分享，有一些研究蠻有趣的，就是「不要生氣」，生氣會增加三倍失智風險，「所以我現在其實真的還不大會生氣。」另外有一個很重要，就是不要說人壞話，如果能夠做到，也可以降低三成風險。研究發現，說別人壞話，腦細胞會凋零，也會增加三倍的失智風險。

譚敦慈說，很多研究顯示，超級加工食品增加失智風險，所以她很少吃，「我喜歡吃原型食物」，可以控制三高，避免腦中風 ，腦中風患者將近有一半面臨失智風險。另外就是要做認知運動，世界衛生組織推薦第一個可以預防失智，便是要參加社交活動；還有聽力要維護好，如果聽不到40分貝，失智風險就增加兩倍。

譚敦慈分享她自己做的一些預防失智運動，一個是左右手做不同的動作刺激大腦，她自己在家會常念百科全書，而且靠牆半蹲時，就念一篇文章，還建議大家「念一些比較艱深的」，例如化學式，就大聲的念出來，重複多唸幾次，有些化學式非常繞口，但念的過程隔，「我都覺得好像有點變聰明了。」

如果想要動腦，譚敦慈有一個好方法是去傳統市場，因為買菜其實是要動腦的，比如要算菜一斤多少錢，有一次兒子陪他去市場，忍不住驚嘆，「媽，妳知道嗎？菜市場阿嬤的數學比我好太多。」譚敦慈說，總之，就是盡量讓自己動腦。

在日常飲食方面，原型食物應該怎麼吃？譚敦慈說，很多人以為她家的孩子很可憐，一定很多食物都不能吃。她說，「我們家其實很簡單」，把該吃的先吃了，其餘「愛吃啥就吃啥」。

什麼叫該吃的？每天一碗煮熟的深綠色蔬菜，無論是空心菜地瓜葉，菠菜都沒有關係；通常另外一碗是白色的蔬菜，白蘿蔔、白花菜、菇類、筊白筍、竹筍都可以，有時候可以替換成茄子，或青椒、紅椒，一天就是吃兩碗的青菜。

譚敦慈還會吃兩個拳頭的水果，而且是早上吃，她說自己現在年紀大了，雖然血糖正常，但我希望血糖波動不要太大，早上先吃水果，中午之後不吃，因為最近有一些研究發現，晚上吃水果比較容易脂肪肝。另外，還會吃4顆核桃或者12顆開心果，為什麼定量這麼嚴格？因為堅果熱量，而且要選沒有調味的堅果。

至於蛋白質，譚敦慈讓自己每天吃到公斤體重一點二公克，而且特別推薦吃魚。國健署也建議大家每周吃兩次魚，他們家是天天都有魚，而且特別推薦鯖魚、秋刀魚，不吃鮪魚、旗魚、鯊魚等大型魚類。簡單來說，譚敦慈的健康餐盤就是要有兩碗蔬菜，兩個拳頭的水果、一些堅果，然後就是蛋白質，建議吃魚。

另外，現在很多人不吃飯，力行低碳飲食，認為無碳飲食就是健康，譚敦慈並不贊同，「我是飯的愛好者」。統計顯示，目前我們每人每天平均一年吃80公斤左右的肉，但吃飯只有40公斤，「我們家是吃80公斤的米。」因為她覺得吃飯是一件快樂的事情，所以不能不吃飯，吃飯時加一些五穀雜糧，或煮地瓜飯也很好；至於吃飯的順序，譚敦慈建議先吃菜，再吃蛋白質，最後再吃飯，對樣吃也有助於體重控制。

洪素卿歸納譚敦慈預防失智的五個重點： 1.控制三高、體重 2.預防頭部外傷 3.社交活動 4.維護聽力 5.均衡飲食

「健康早知道」由資深醫藥記者洪素卿主持，每周邀請各科醫師、營養師、心理師等專家，暢談日常生活會遇到的健康故事，並分享知識，介紹自我保健秘訣與養生方式，每周五上午11時首播。第一集「失智竟然可以逆轉？抗老養腦秘招報你知」，除了譚敦慈的分享，如果進一步想知道如何逆轉腦齡，歡迎上網收看。

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