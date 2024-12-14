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三寶爸蔣萬安閃到腰 醫提醒：家長抱孩手肘靠近這部位較好

記者林琮恩／台北即時報導
身為三寶爸，台北市長蔣萬安常抱著孩子出席公開活動。（本報資料照片）
身為三寶爸，台北市長蔣萬安常抱著孩子出席公開活動。（本報資料照片）

雙城論壇17日舉行，台北市長蔣萬安昨天（13日）卻突然取消今明二天公開行程，副市長林奕華說，蔣萬安是因為腰傷嚴重，在家休息。蔣萬安是三寶爸，加上這已不是他第一次閃到腰，復健科醫師提醒，下背痛（即閃到腰）是民眾最常就醫疾病第2名，其原因與日常生活習慣有關，尤其抱小孩時，施力方式必須多留意。

嘉義長庚醫院復健科助理教授級主治醫師許宏志說，根據國外統計，下背痛是僅次於上呼吸道感染引起的感冒，民眾最常就醫的主訴症狀，下背痛又分為急性與滿性二大類，引起急性下背痛的原因包括扭傷、拉傷與鈍挫傷，搬重物時扭到，拉東西時導致背肌拉傷，跌倒時造成的鈍挫傷，均是烤能原因。

慢性下背痛則與姿勢、生活習慣有關。許宏志表示，通常疼痛時間超過一周至10日以上，即是亞急性或慢性下背痛，調整正確姿勢是最好的預防、治療方式，例如民眾坐著辦公時，建議雙手扶著桌面時，脊椎往後15度，常見身體向前傾、趴在桌上或翹腳動作，都容易增加脊椎、腰椎壓力。

身為三寶爸，蔣萬安常抱著孩子出席公開活動，許宏志建議，家長若要從地上抱起小孩，必須留意膝蓋盡量靠近腹部，站起來抱著小孩行走時，手肘則要盡量靠近腹部才是較好的施力方式，否則也可能容易出現下背痛問題。

對經常發生下背痛的民眾，可利用日常體操運動加以預防。許宏志說，深蹲操是最好預防下背痛的活動，若年紀較高的長輩發生急性背痛，可以扶著椅子最深蹲動作，作法是雙手撐著椅子，作勢要站起來，但稍做停留，這可以幫助腰椎減壓，但必須選擇穩固不會移動的椅子。另外，在公園吊單槓，也是可以幫助減輕脊椎、腰椎的活動。

蔣萬安 雙城論壇

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