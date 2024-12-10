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臉紅不心動 日本「蘋果病」現蹤 台大醫師李秉穎揭高危險族群

記者林則澄／台北即時報導
台大兒童醫院小兒部主治醫師李秉穎說，蘋果病尚無針對藥物、疫苗，因此他建議，平時做好多洗手、戴口罩等個人防護措施。（本報資料照片）
台大兒童醫院小兒部主治醫師李秉穎說，蘋果病尚無針對藥物、疫苗，因此他建議，平時做好多洗手、戴口罩等個人防護措施。（本報資料照片）

日本近期出現號稱「蘋果病」的傳染性紅斑病，消息傳回台灣，台大兒童醫院小兒部主治醫師李秉穎說，孕婦、慢性貧血病患者、免疫功能不全者等為3大高風險族群。由於蘋果病尚無針對藥物、疫苗，因此他建議，平時做好多洗手、戴口罩等個人防護措施，若要赴日本旅遊旅遊的民眾其實並無問題。

針對日本關東地區出現的蘋果病，人數創下數年以來新高，衛福部疾管署發言人曾淑慧說，該病是由微小病毒B19所引起，傳染途徑是由飛沫傳染，較常見於兒童、青少年，通常會有發燒、流鼻水等類似感冒的上呼吸道症狀，患者臉部兩側面頰變的紅通通，像被打巴掌的「蘋果臉」，由於台灣並非法定傳染病，目前僅有出現過零星個案，尚未傳出相關大規模疫情，但仍會持續監控日本疫情。

李秉穎表示，日本近期雖然出現較多蘋果病個案，但依照歷史情況來看，不會出現出現大規模的流行情況，頂多只有三不五時的病例，且因蘋果病的傳染力不強，感染後又不會出現太嚴重的症狀，目前沒有針對性藥物與疫苗，只是有的患者臉色會漲紅。

李秉穎在兒科門診只遇過一例個案，可能會讓對此沒有太多經驗的醫師誤以為「這個人喜歡我」，預防但方式就與新冠病毒、流感雷同，也就是勤洗手、戴口罩，去人多的地方時要做好防護措施。

李秉穎說，蘋果病的3大高危險族群包括孕婦、慢性貧血病患者、免疫功能不全患者，其中孕婦感染後有機率導致胎兒畸形；慢性貧血病患者可能被病毒破壞骨髓造血細胞，加重貧血的情況，甚至休克與死亡；免疫功能不全患者，如愛滋病患，是因為免疫系統無法清除這個病毒，可能在慢性病毒感染下，形成慢性貧血。

日本 疫情 口罩

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