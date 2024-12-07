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陳文茜肺腺癌復發 蘇一峰提醒一種藥物恐增加惡化機率

記者李樹人／台北即時報導
資深媒體人、​知名作家陳文茜昨天在臉書​宣布，她的肺癌變嚴重且轉移，並提到了國外醫師指出，她長期使用類固醇是癌症惡化的重要原因。台北市立聯合醫院陽明院區胸腔內科醫師蘇一峰臉書指出，祝福陳文茜早日康復，但認為她說到一個重點，類固醇會增加癌症復發機會。（取材自蘇一峰臉書）
資深媒體人、​知名作家陳文茜昨天在臉書​宣布，她的肺癌變嚴重且轉移，並提到了國外醫師指出，她長期使用類固醇是癌症惡化的重要原因。台北市立聯合醫院陽明院區胸腔內科醫師蘇一峰臉書指出，祝福陳文茜早日康復，但認為她說到一個重點，類固醇會增加癌症復發機會。（取材自蘇一峰臉書）

台灣資深媒體人、知名作家陳文茜6日在臉書宣布，她的肺癌變嚴重且已轉移，且提到了國外醫師指出，她長期使用類固醇是癌症惡化的重要原因。台北市立聯合醫院陽明院區胸腔內科醫師蘇一峰臉書指出，祝福陳文茜早日康復，但認為她說到一個重點，類固醇會增加癌症復發機會。

資深媒體人、知名作家陳文茜2019年診斷肺腺癌後積極抗癌，她昨晚在「文茜的世界周報 Sisy's World News」臉書粉專透露，肺腺癌復發確定，肝臟3個腫瘤中，有2個惡性、1個水泡；右骨盆腔也有1個。「我賭輸了」。她也提到，她的美國醫師警告，過去三年使用重量類固醇及可體松可能與之有關，建議長期類固醇使用者要每年固定追蹤檢查。

蘇一峰則以他2020年發表的研究說明，蒐集在北榮近一千名肺癌末期且使用標靶藥物作為第一線治療的患者，研究發現，這些末期肺癌使用標靶的病人，若合併使用類固醇，癌症惡化機會增加47%。

蘇一峰說明，研究利用台北榮民總醫院醫療資料庫資料， 進回顧性隊列研究，選擇2011年至2016 年，有非小細胞癌有EGFR突變的第三期B（IIIB）和第四期（IV）期患者，曾接受EGFR-TKI標靶藥物作為第一線治療逾三個月者，共有853名患者進入研究分析。

癌症 臉書 腫瘤

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