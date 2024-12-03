我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

劉家昌驚傳病逝「有腫瘤未積極治療」 經紀人暫未接電話

南北韓應該統一？智庫民調：全球50%認為「必須實現」

幼兒誤吞「水晶寶寶」體積迅速膨脹 險成嚴重腸阻塞

記者王駿杰／新竹即時報導
醫師楊德亮提醒，若家中有三歲以下的幼兒，應避免讓他們接觸水晶寶寶等玩具，以免發生異物吞入或哽塞的憾事。（新竹台大分院新竹醫院提供）
醫師楊德亮提醒，若家中有三歲以下的幼兒，應避免讓他們接觸水晶寶寶等玩具，以免發生異物吞入或哽塞的憾事。（新竹台大分院新竹醫院提供）

一名一歲半幼兒誤食「水晶寶寶」，家屬緊急送至新竹台大分院新竹醫院急診就醫。在經住院禁食、接受靜脈輸液，並定時給予瀉劑後，沒有出現腹痛、腹脹、嘔吐等腸阻塞症狀，五天後順利出院。

醫師提醒，若家中有三歲以下幼兒，應避免讓其接觸水晶寶寶等細小物，家長也應隨時注意孩子們遊戲時間的安全，避免發生異物吞食、梗塞等憾事。

新竹台大分院小兒部醫師楊德亮表示，該幼兒家屬起初不解，孩子未有嘔吐、活動力差等情形，為何需要住院？他解釋，根據過去該院和國內、外多個誤食水晶寶寶的個案經驗，水晶寶寶在腸胃道中吸收水分後會膨脹至原本體積的20至30倍，造成幼童腸道嚴重阻塞，此情況需要緊急開刀移除，過去就曾有未緊急醫療處置死亡個案，家屬了解後決定讓幼兒住院密切觀察是否有腸阻塞症狀，所幸，水晶寶寶經由瀉劑順利排除，幼兒健康出院。

楊德亮說明，四年前的另一位個案年僅11個月大，因反覆膽汁性嘔吐住院，經電腦斷層顯示明顯腸道阻塞，小兒外科醫師剖腹探查後，發現小腸內有一顆已漲大至3公分的「水晶寶寶」，經手術移除異物並在加護病房照護多日後，才恢復正常進食。

楊德亮解釋，家屬時常於幼兒異物吞入後，緊急給予大量飲水，但如水晶寶寶這類物品，主要成分為丙烯酸樹脂，是一種吸水性很強的高分子化合物，在短時間內吸收大量水分後，體積會迅速膨脹數十倍，甚至還會分裂成數小個，可能反致嚴重後果。

水晶寶寶對幼兒可能造成的危害包括腸道阻塞的風險：幼兒腸道較小，水晶寶寶迅速吸收腸液後會引起腹痛、腹脹、嘔吐等腸道急性阻塞症狀。

窒息風險：水晶寶寶也可能卡在呼吸道中，導致窒息缺氧。異物梗塞導致兒童窒息死亡風險極高，當兒童出現異物梗塞症狀，應立即施行「兒童哈姆立克法」。化學成分危害：某些水晶寶寶產品成分標示不清，可能含有對人體有害之化學物質。

上一則

記憶衰退、用腦過度 中醫調配天麻「通腦方」改善

延伸閱讀

養生／便祕竟會增加失智風險？這5招幫你「通暢」

養生／便祕竟會增加失智風險？這5招幫你「通暢」
4症狀恐是腸道不健康徵兆 專家教5生活習慣有助健康

4症狀恐是腸道不健康徵兆 專家教5生活習慣有助健康
不孕關鍵在腸道 台大曝無害梭菌恐致流產 3類人風險高

不孕關鍵在腸道 台大曝無害梭菌恐致流產 3類人風險高
不想經常便祕 除了曬太陽、喝溫水 還要做這1件事

不想經常便祕 除了曬太陽、喝溫水 還要做這1件事

熱門新聞

醫師示警，有些營養補充劑不能一起吃。維他命示意圖，和本新聞無關。（取材自pexels.com@Nataliya Vaitkevich）

這些營養補充劑不能一起吃 抵銷吸收還傷害內臟

2024-11-28 20:00
同一種處方藥，因藥物計畫和居住地不同，價格可能差異高達數千元。圖為大型連鎖藥房CVS在曼哈頓的商店。(路透)

紅藍卡之亂 同款處方藥價差高達數千元

2024-11-26 20:17
營養師推五種水果保護心血管。示意圖，非新聞當事者。（取材自pexels.com@Skyler Ewing）

營養師激推五樣水果有益心臟 吃它熱量低還飽腹

2024-11-26 19:32
若你在睡覺時，都會需要墊很多枕頭當靠墊，心臟科醫師表示，這可能是患有心臟衰竭的隱性徵兆。示意圖，非新聞當事者。(美聯社)

睡姿看健康問題 醫：這樣睡是心臟衰竭的前兆

2024-11-08 09:00
氣溫驟降，冬季白天黑夜溫差大，容易引發腦中風、心肌梗塞，醫師呼籲應注意保暖，睡覺時可戴上帽子以及圍巾，避免著涼。（本報資料照片）

冬夜睡眠防猝死 醫建議得戴上「這2物」助一覺到天亮

2024-11-28 04:21
網友好奇日本和台灣都是米食、麵食為主食，為何日本人糖尿病比例比台灣少？示意圖／Ingimage

台日精緻飲食多 為何日人較少得糖尿病？網曝1習慣之差

2024-12-01 15:27

超人氣

更多 >
好市多木製櫥櫃收納架 讓20元花得很值

好市多木製櫥櫃收納架 讓20元花得很值
這6品牌咖啡 達人指明不推薦的理由

這6品牌咖啡 達人指明不推薦的理由
考官「吹毛求疵」？紐約路考僅半數通過 華人駕駛叫苦

考官「吹毛求疵」？紐約路考僅半數通過 華人駕駛叫苦
紐約每5名無證客中有1亞裔 大量參與高需求職業

紐約每5名無證客中有1亞裔 大量參與高需求職業
WSJ：德州「孤星行動」可能成為川普打擊無證客的藍圖

WSJ：德州「孤星行動」可能成為川普打擊無證客的藍圖