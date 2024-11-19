酒精撞倒掉進營火堆爆炸…她31%面積燒燙傷 醫師提醒先做這件事

患者楊小姐（右三）康復後回到中山醫學大學附設醫院，感謝整形外科醫師陳盈婷（左三）和醫療團隊。（中山醫學大學附設醫院提供）

台灣40多歲的楊小姐是位精油課程老師，在一次參加活動的過程中，因為旁人不小心將桌上酒精撞倒在營火堆裡，造成營火爆炸，造成楊小姐全身31%面積的燒燙傷，以及吸入性燒傷，所幸經急診插管治療與大量輸液補充，再轉入燒傷中心由整形外科團隊接手處置，歷經1個月才康復出院。

中山醫學大學附設醫院整形外科醫師陳盈婷說，患者的燒傷面積較大，且大部分為2至3度的燒傷，範圍遍布臉部、四肢及軀幹，每一天換藥都需要刷洗傷口與塗抹新的藥膏，這約半個小時的歷程對病人來說非常辛苦。

患者前後接受了兩次的清創和皮膚移植手術，等傷口縮小後，再搭配人工敷料的使用，加上護理師、營養師等醫療團隊照護之下，住院一個月即康復出院，並且順利回歸日常生活。

她說，燒傷是一種常見的創傷，大家普遍聽過「沖、脫、泡、蓋、送」的口訣，但實際執行上「沖」卻是常常被忽略。初期的沖水可以幫助組織快速降溫，減少熱能繼續破壞，所以遇到燒燙傷時，第一步不是送醫，而是要先沖水。

陳盈婷說，大部分患者屬於輕度且範圍較小的燒傷，所以只需在門診使用抗生素藥膏及多補充水分即可。但當燒傷超過體表面積20%，身體會出現系統性的發炎反應，需要住到燒傷中心進行隔離，並接受大量輸液治療、電解質校正和白蛋白補充。後續經常性的手術治療、出院後疤痕照護，還有復健，也是一條漫漫長路。