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吃飽就想睡？食物昏迷與神經系統有關 醫籲調整用餐1細節

記者林則澄／台北即時報導
不少民眾都有飯後想睡的經驗，台大醫院內科部主治醫師張以承表示，這種情況與人體的副交感神經運作有關。示意圖。（本報資料照片）
不少民眾都有飯後想睡的經驗，台大醫院內科部主治醫師張以承表示，這種情況與人體的副交感神經運作有關。示意圖。（本報資料照片）

許多民眾都有餐後嗜睡的經驗，若在上班時難免感到困擾。台大醫院內科部主治醫師張以承17日表示，這是因為進食後副交感神經運作，促進腸胃蠕動並使人感到放鬆、穩定，建議可從調整飲食選擇、份量、進食順序等方面改善，包多原型食物、減少攝取經加工的碳水化合物食品。

現代民眾朝九晚五，民眾若在飯後突增睏意，難免影響工作品質與效率。張以承指出，人體在白天工作時，由於興奮、緊張，交感神經運作下促進腸胃蠕動變慢；晚上下班時，由於平靜、放鬆，副交感神經運作下促進腸胃蠕動變快。他也提到，由於副交感神經系統，與唾液分泌、腸胃消化與排便等功能有關，而在人體進食後被喚起開關，導致昏昏欲睡，是正常的生理現象。

餐後嗜睡又稱食物昏迷、飯氣攻心，怎麼改善這種情況？張以承說，民眾外食族居多，難免接觸高鹽、高油、高糖分的食物，而在挑選食物時，可從原型食物下手，包括蔬菜、水果、地瓜、馬鈴薯等，並盡可能控制午、晚餐分量，減少攝取經加工的碳水化合物食品，如麵包、白米飯，也避免攝取過多卡路里，保持身體健康。

另外，民眾也可調整每餐的進食順序。張以承建議，先吃兩份約半碗蔬菜、3到5份約拳頭大小的水果，再吃蛋白質食物，包括豆魚蛋肉類的毛豆、黃豆等，及豆腐、無糖豆漿、中型魚類，若有堅果則以5顆為佳，最後碳水化合物的來源則以全五穀雜糧為主，如糙米飯、白饅頭等。

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