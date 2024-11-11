漢方養生棒棒糖好棒棒 大人小孩補冬口含一支養護氣管

中藥結合零嘴推出的粉光蔘棒棒糖冬天口含一支養氣管，使用海藻提煉的愛素糖加上粉光蔘和枸杞，顧肺又顧眼，中藥公會示範製作過程。（記者蔡維斌／攝影）

俗諺「立冬補嘴空」即立冬後是補冬好時節，藥膳進補處方多，雲林縣中藥商公會、台灣漢方創意發展協會及雲林縣書香關懷協會關心大家健康，強調藥膳美食選購藥材很重要，最近推出多種漢方零嘴，一種方便又好吃的手作漢方棒棒糖，大人小孩一支含在口，冬天護氣管。

習俗24節氣中，立冬是重要的補冬節氣，時值立冬許多人開始吃補，但進補要得方，否則亂補反而傷身，雲林縣中藥公會等單位在斗南鎮六房媽烏瓦磘紅壇廣場，舉辦藥膳嘉年華會，請來主廚「阿玉師」教民眾料理漢方藥膳，中藥公會教大家如何選購好藥材。

台灣漢方創意發展協會理事長盧永盛指出，全國原有1萬5千多家中藥商，現在剩下8000多家，台灣近幾年在中藥材在重金屬、農藥等相關指標成分檢測 都很嚴格也很到位，大家可安心到各合法的中藥店選購適用的藥材，該協會近幾年也發揮創意，把中藥材融入零食、糕點中，讓養生更普及。

其中最引人注目的是漢方棒棒糖，雲林書香關懷協會理事長也是中藥店負責人邱世文表示，傳統手作漢方棒棒糖，主要成分除了以海藻提煉的愛素糖，吃起來無負擔，也添加粉光參、枸杞。

邱世文說，粉光參即花旗蔘，補而不燥，味甘微苦，有促進食慾、精神旺盛、調整體質等功效，工作忙碌壓力大、休息不足皆適宜，如有鼻子過敏、平時易感冒或咳嗽的人也可改善，尤其對小朋友氣管保養很好，直接吃會苦，作成棒棒糖就感覺好吃多了，加上枸杞兼顧眼睛，好吃又健康。

中藥商業同業公會理事長林正中指出，藥膳食補已融入日常生活，不宜隨意購買來路不明的藥材，透過對在地中藥材的認知，讓更多人正確了解現代補冬方式和要領，立冬後天氣變冷，進入食補旺季，提醒民眾多多選用台灣在地中藥材，吃得營養、健康又安全。