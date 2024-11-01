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50歲男颱風後整理環境全身紅疹 醫：小心植物昆蟲誘發過敏反應

記者郭韋綺／高雄即時報導
高雄一名50歲男子在整理倒樹後，不久身上出現紅疹，研判可能是接觸到某些有刺激性的植物或昆蟲誘發過敏反應。（記者郭韋綺／翻攝）
高雄一名50歲男子在整理倒樹後，不久身上出現紅疹，研判可能是接觸到某些有刺激性的植物或昆蟲誘發過敏反應。（記者郭韋綺／翻攝）

颱風天過後，台灣高雄一名50歲男子在整理倒樹後，不久身上出現大面積紅疹，且伴隨搔癢感前往皮膚科就診，醫師診斷是過敏反應，研判應是清理樹木時不慎接觸某些植物或昆蟲，全身紅疹發作。

收治這名病患的阮綜合皮膚科醫師劉昭宏表示，男子在颱風後清理環境和傾倒樹木，幾小時後，身上陸續出現紅疹，尤其集中在手臂和腿部，伴隨強烈的搔癢感，紅疹形態表現為局部腫脹、發紅，有些疹子還出現小水泡。

研判皮膚症狀，可能是接觸到了某些有刺激性的植物，有毒的植物如毒漆藤，或被昆蟲及毛毛蟲的細毛刺傷所致，細毛刺激皮膚就會誘發強烈過敏反應。

劉昭宏表示，開立抗組織胺藥物減輕過敏反應，使用類固醇軟膏塗抹於紅疹患處，都能有效減少發炎及搔癢症狀，也提醒男子避免再接觸可能致敏源，以免情況惡化。

劉昭宏提醒民眾颱風過後整理環境時，務必做好自我防護措施，避免皮膚直接接觸到有刺激性的植物或昆蟲，預防措施包括在戶外整理環境時，穿著長袖衣物、長褲、手套及口罩，減少皮膚暴露，避免直接接觸植物或昆蟲。

清理前，最好先仔細觀察環境是否有毛毛蟲、昆蟲，盡可能避免直接處理這些潛在致敏源，如果必須清理植物或樹枝，建議使用工具如長夾、耙子等，避免手部直接接觸，清理後，應立即用肥皂和清水徹底清洗暴露皮膚部位，減少過敏源附著的可能性。

他呼籲，颱風過後整理環境固然重要，但民眾應該提高防護意識，減少皮膚直接接觸有刺激性植物或昆蟲，避免因過敏反應而造成不適，若皮膚出現紅疹、搔癢等症狀，應盡速就醫治療。

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