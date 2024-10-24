我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

紐約自由人冠軍遊行 球隊老闆蔡崇信夫婦領軍慶祝

全球旅客抱怨最多的航空公司 美國這3家排名很難看

隱形眼鏡戴反會刮傷角膜 醫：不至於但仍有發炎風險

記者林則澄／台北即時報導
針對民眾戴反隱形眼鏡的潛在風險，林口長庚醫院眼科部長黃奕修說，短期來看不至於導致刮傷角膜，但會感到不舒服。圖／聯合報系資料照片
針對民眾戴反隱形眼鏡的潛在風險，林口長庚醫院眼科部長黃奕修說，短期來看不至於導致刮傷角膜，但會感到不舒服。圖／聯合報系資料照片

不少民眾偏好佩戴的隱形眼鏡，也有正反面的差別。林口長庚醫院眼科部部長黃奕修今天表示，隱形眼鏡的彎曲弧度是為了貼合人體眼球表面，在戴反的情況下由於扭曲的形狀，而產生不同的摩擦力量，首先是會感到不適，但不至於刮傷眼球，但仍有可能成為角膜炎等眼疾的潛在因子。

不少近視的民眾都以隱形眼鏡取代有框眼鏡，黃奕修表示，人體在佩戴隱形眼鏡時，隱形眼鏡包覆眼睛的淚液、眼球，3者產生的透鏡效果形成清楚成像，若民眾戴反隱形眼鏡，首先是感到不舒服，也可能導致成像效果變得有差，「因為隱形眼鏡的彎曲弧度通常會貼合眼球表面，成像效果才會完全呈現，民眾戴反的話，可能導致成像效果變差，但通常感受不大。」

民眾戴反隱形眼鏡是否會刮傷角膜？黃奕修坦言，「這很難講」，一旦戴反隱形眼鏡，其在眼內就是扭曲的形狀，進而在眼球表面形成不同的摩擦力量，發現後趕快取下重新佩戴即可，「黑眼球的受傷會造成很大的不適感，白眼球的受傷其實並不會造成太大的痛苦，但因隱形眼鏡本身是很柔軟的東西，不至於造成角膜刮傷。」

不過黃奕修提醒，民眾若長期未發現戴反隱形眼鏡，以致其弧度無法完全貼合眼球，進而在眼內揉成一團，還是可能增加罹患眼疾的風險。

如何判斷隱形眼鏡的正反面？他表示，民眾洗完手後，將隱形眼鏡放在食指的表面，要是拿反的話，可能會變成雙曲折的形狀，通常鏡片的邊緣會向外翻，不過較薄的鏡片其實看不太出來，因此想要百分之百區分並不容易，但在佩戴前稍微捏一下、感受一下細微的差異，其實就會找到相對平順、呈現正常彎曲的正面。

上一則

只吃蛋白棒會發生甚麼事？ 網紅實測一周後「嚇到自己」

延伸閱讀

醫藥／快改進 挖鼻孔恐增失智風險

醫藥／快改進 挖鼻孔恐增失智風險
明晰眼科Tina Chiou 醫師 專治乾眼症

明晰眼科Tina Chiou 醫師 專治乾眼症
醫藥百科／常滑手機致視力模糊？角膜恐營養不良 維生素A助修復

醫藥百科／常滑手機致視力模糊？角膜恐營養不良 維生素A助修復
養生／預防身體發炎 哈佛醫生不吃的4種食物

養生／預防身體發炎 哈佛醫生不吃的4種食物

熱門新聞

義式臘腸及加工肉品，也在營養師安德魯斯的罹癌食物黑名單上，她指出食用這些肉品會增加罹患結腸直腸癌的風險。(美聯社)

營養師揭露罹癌食物黑名單 包含一「植物性食品」

2024-10-20 07:30
台大醫院最新研究指出，周末多賴床幾個小時，不僅能讓身體恢復活力，還可以降低70%以上罹患失智症的風險。（路透）

周末賴床好處多 台大研究：可降低74%失智風險

2024-10-19 04:20
吃B群能提神？維生素B群常見的有B1、B2、B6及B12等，每一種的功能大不相同，應先經過醫師或藥師評估適合使用哪一種。（本報資料照片）

B群什麼都能補？想要助眠、提神 醫：忽略這點等於沒效

2024-10-21 03:10
晚上還喝咖啡，有些人的睡眠容易受到影響；示意圖。（圖／123RF）

別只怪咖啡 3種食物也會睡不好 最後1種常餐餐吃

2024-10-21 02:00
一名網紅日前挑戰一周只吃蛋白棒，結果導致腹脹、排便問題、精神不佳而且睡不著，整體體力變差，呼籲大家蛋白棒只能當點心享用。(取材自Unsplash @Towfiqu barbhuiya)

只吃蛋白棒會發生甚麼事？ 網紅實測一周後「嚇到自己」

2024-10-24 07:30
不少民眾都有喝茶習慣，但對過期茶葉能否繼續沖泡飲用看法不一，醫師則建議，應在產品保存期限內食用完畢。（記者翁唯真／攝影）

過期茶葉還能沖泡？醫指若微生物增生恐急性腸胃炎

2024-10-21 17:34

超人氣

更多 >
黃聖依貴婦人設翻車 爆拎假愛馬仕「富豪老公送假包」

黃聖依貴婦人設翻車 爆拎假愛馬仕「富豪老公送假包」
炒飯和野餐食物都藏風險？ 醫師建議五種食物不要吃

炒飯和野餐食物都藏風險？ 醫師建議五種食物不要吃
12星座2025年財運分析 巨蟹等好禮送上門、這星座投資運最旺

12星座2025年財運分析 巨蟹等好禮送上門、這星座投資運最旺
張若昀和唐藝昕一起參加朋友婚禮…兩人同框太甜了

張若昀和唐藝昕一起參加朋友婚禮…兩人同框太甜了
江西縣官與整排女下屬玩「人體輸送帶」 網酸：毛書記真性福

江西縣官與整排女下屬玩「人體輸送帶」 網酸：毛書記真性福