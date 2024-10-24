隱形眼鏡戴反會刮傷角膜 醫：不至於但仍有發炎風險

針對民眾戴反隱形眼鏡的潛在風險，林口長庚醫院眼科部長黃奕修說，短期來看不至於導致刮傷角膜，但會感到不舒服。圖／聯合報系資料照片

不少民眾偏好佩戴的隱形眼鏡，也有正反面的差別。林口長庚醫院眼科部部長黃奕修今天表示，隱形眼鏡的彎曲弧度是為了貼合人體眼球表面，在戴反的情況下由於扭曲的形狀，而產生不同的摩擦力量，首先是會感到不適，但不至於刮傷眼球，但仍有可能成為角膜炎等眼疾的潛在因子。

不少近視的民眾都以隱形眼鏡取代有框眼鏡，黃奕修表示，人體在佩戴隱形眼鏡時，隱形眼鏡包覆眼睛的淚液、眼球，3者產生的透鏡效果形成清楚成像，若民眾戴反隱形眼鏡，首先是感到不舒服，也可能導致成像效果變得有差，「因為隱形眼鏡的彎曲弧度通常會貼合眼球表面，成像效果才會完全呈現，民眾戴反的話，可能導致成像效果變差，但通常感受不大。」

民眾戴反隱形眼鏡是否會刮傷角膜？黃奕修坦言，「這很難講」，一旦戴反隱形眼鏡，其在眼內就是扭曲的形狀，進而在眼球表面形成不同的摩擦力量，發現後趕快取下重新佩戴即可，「黑眼球的受傷會造成很大的不適感，白眼球的受傷其實並不會造成太大的痛苦，但因隱形眼鏡本身是很柔軟的東西，不至於造成角膜刮傷。」

不過黃奕修提醒，民眾若長期未發現戴反隱形眼鏡，以致其弧度無法完全貼合眼球，進而在眼內揉成一團，還是可能增加罹患眼疾的風險。

如何判斷隱形眼鏡的正反面？他表示，民眾洗完手後，將隱形眼鏡放在食指的表面，要是拿反的話，可能會變成雙曲折的形狀，通常鏡片的邊緣會向外翻，不過較薄的鏡片其實看不太出來，因此想要百分之百區分並不容易，但在佩戴前稍微捏一下、感受一下細微的差異，其實就會找到相對平順、呈現正常彎曲的正面。