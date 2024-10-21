這個腺體被稱為「沉默的蝴蝶」 手抖、怕熱應儘早就醫

「甲狀腺—健康大解密」健康講座活動由台大教授黃天祥（左6）主講、好心肝基金會首席副總監蘇玲華（左5），華泰商業銀行總經理傅瑞媛（右4）等共同參與。（財團法人華泰商業銀行文教公益基金會提供）

甲狀腺被稱為「沉默的蝴蝶」，為了讓民眾了解甲狀腺的重要性，台灣財團法人華泰商業銀行文教公益基金會與全聯慶祥慈善事業基金會及全民健康基金會共同主辦「甲狀腺─健康大解密」健康講座，上周六（10月19日）邀請台大醫學院名譽教授、好心肝門診中心特聘教授黃天祥，主講「甲狀腺-健康大解密」，讓民眾瞭解內分泌系統失調所產生甲狀腺疾病知識，並提醒有手抖、怕熱、體重下降等症狀，就得趕快就醫。

「甲狀腺─健康大解密」健康講座由華泰商業銀行、全聯福利 中心、財團法人肝病防治學術基金會協辦，上周六在台大醫院國際會議中心舉行。

黃天祥表示，甲狀腺位在喉結下方，形狀像一個蝴蝶有左右兩葉，主要掌管新陳代謝、心臟、皮膚、眼睛、神經與骨骼等器官。而甲狀腺亢進、低下是內分泌失衡所引發的疾病，過多甲狀腺荷爾蒙會使身體代謝速度加快，出現心悸、手抖、怕熱、體重減輕、經期不順失調甚至不孕等症狀。

甲狀腺荷爾蒙影響人體細胞代謝，對人體非常重要。民眾若有甲狀腺功能異常，應儘早就醫安排進一步檢查診治。

當日活動現場滿座，黃天祥開放民眾提問互動，讓民眾更認識甲狀腺疾病及瞭解飲食保健，以提升自我健康管理。財團法人華泰商業銀行文教公益基金會表示，國人現在愈來愈重視養生及自身健康，透過舉辦健康講座宣導衛教知識一直是基金會的使命，也希望透過健康講座活動對社會盡一己之力及提升民眾生活品質。