專家觀點／3原因致圓形禿 3關鍵決定療法

多數圓形禿病人局部毛髮脫落，發生頭皮上圓形塊狀像硬幣一般大小的禿髮。(圖／123RF)

61歲的曾先生，在一個多月內出現全數頭髮及部分眉毛脫落情況的「全頭禿」。就醫經詢問病史、觀察其落髮狀況，並接受皮膚鏡檢查及抽血排除其他可能的落髮疾病後，確診為「圓形禿」(上圖，123RF)。使用局部針劑注射及口服藥物治療近四個月，曾先生的頭髮逐漸長回來了。

俗稱「鬼剃頭」的圓形禿，是一種發炎細胞攻擊毛囊所造成的落髮疾病。最常見頭髮脫落症狀，但也可能波及眉毛、睫毛、鬍子和其他部位的體毛等。雖然任何年紀和性別都可能發生，但常見出現在20至40歲的年紀。以下是發病三大原因：

遺傳因素：目前關於圓形禿的發病原因尚有待釐清，但圓形禿的患者常見有家族史，所以遺傳因素可能具有重要角色。

自體免疫失調：許多研究證據顯示，圓形禿可能是一種自體免疫性疾病，因一時的免疫失調，使患者體內的淋巴球攻擊自身的毛囊造成毛髮脫落。

壓力因素：圓形禿發生也與壓力有關，身體在遭遇較大的生理或心理壓力後，會出現落髮情形。

圓形禿的治療，主要依據落髮面積大小、掉髮速度、持續時間來決定治療方式。

落髮面積較小患者：常採用外用生髮藥水、皮膚內注射皮質類固醇或局部塗抹強烈的致過敏性物質進行治療，也可考慮光化學療法或雷射治療。

落髮嚴重患者：可能考慮再合併全身性類固醇、口服藥免疫調節藥物或小分子免疫標靶藥物JAK抑制劑治療。研究顯示，4成嚴重落髮患者，使用小分子免疫標靶藥物Baricitinib後，毛髮會再生，為目前較新且具良好療效的治療。(文／大林慈濟醫院皮膚科主任林騰立)