我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

紐約華埠商改區將辦「開放街道」 萬聖節玩整天

曲怡文提案 限付酒店式遊民所補助

專家觀點／3原因致圓形禿 3關鍵決定療法

文／大林慈濟醫院皮膚科主任林騰立
多數圓形禿病人局部毛髮脫落，發生頭皮上圓形塊狀像硬幣一般大小的禿髮。(圖／123RF)
多數圓形禿病人局部毛髮脫落，發生頭皮上圓形塊狀像硬幣一般大小的禿髮。(圖／123RF)

61歲的曾先生，在一個多月內出現全數頭髮及部分眉毛脫落情況的「全頭禿」。就醫經詢問病史、觀察其落髮狀況，並接受皮膚鏡檢查及抽血排除其他可能的落髮疾病後，確診為「圓形禿」(上圖，123RF)。使用局部針劑注射及口服藥物治療近四個月，曾先生的頭髮逐漸長回來了。

俗稱「鬼剃頭」的圓形禿，是一種發炎細胞攻擊毛囊所造成的落髮疾病。最常見頭髮脫落症狀，但也可能波及眉毛、睫毛、鬍子和其他部位的體毛等。雖然任何年紀和性別都可能發生，但常見出現在20至40歲的年紀。以下是發病三大原因：

遺傳因素：目前關於圓形禿的發病原因尚有待釐清，但圓形禿的患者常見有家族史，所以遺傳因素可能具有重要角色。

自體免疫失調：許多研究證據顯示，圓形禿可能是一種自體免疫性疾病，因一時的免疫失調，使患者體內的淋巴球攻擊自身的毛囊造成毛髮脫落。

壓力因素：圓形禿發生也與壓力有關，身體在遭遇較大的生理或心理壓力後，會出現落髮情形。

圓形禿的治療，主要依據落髮面積大小、掉髮速度、持續時間來決定治療方式。

落髮面積較小患者：常採用外用生髮藥水、皮膚內注射皮質類固醇或局部塗抹強烈的致過敏性物質進行治療，也可考慮光化學療法或雷射治療。

落髮嚴重患者：可能考慮再合併全身性類固醇、口服藥免疫調節藥物或小分子免疫標靶藥物JAK抑制劑治療。研究顯示，4成嚴重落髮患者，使用小分子免疫標靶藥物Baricitinib後，毛髮會再生，為目前較新且具良好療效的治療。(文／大林慈濟醫院皮膚科主任林騰立)

上一則

秋季乾燥便便「硬邦邦」易便秘 營養師推10蔬果助消化

下一則

搶獵人牌卡爆吃速食 營養師：速食5特色超傷「這」器官

延伸閱讀

港熊貓姊弟兩個月大 體重增22倍 估明年春節見客

港熊貓姊弟兩個月大 體重增22倍 估明年春節見客
鬆獅犬被cosplay熊貓在動物園展出 園方：「騙你是小狗」

鬆獅犬被cosplay熊貓在動物園展出 園方：「騙你是小狗」
網上秀粉紅色「女兒」 貝克漢長子夫婦挨批虐狗速刪文

網上秀粉紅色「女兒」 貝克漢長子夫婦挨批虐狗速刪文
精準使用標靶藥 大腸癌等7癌別單基因檢測納健保

精準使用標靶藥 大腸癌等7癌別單基因檢測納健保

熱門新聞

義式臘腸及加工肉品，也在營養師安德魯斯的罹癌食物黑名單上，她指出食用這些肉品會增加罹患結腸直腸癌的風險。(美聯社)

營養師揭露罹癌食物黑名單 包含一「植物性食品」

2024-10-20 07:30
台大醫院最新研究指出，周末多賴床幾個小時，不僅能讓身體恢復活力，還可以降低70%以上罹患失智症的風險。（路透）

周末賴床好處多 台大研究：可降低74%失智風險

2024-10-19 04:20
長輩飄老人味？醫師提供四方法改善。示意圖，非新聞當事者。（取材自pexels.com@Daria Obymaha）

上了年紀就飄「老人味」？ 4方法改善異味又安全

2024-10-15 19:50
減緩膠原蛋白流失！營養師推這幾招。示意圖，非新聞當事者。（取材自pexels.com@Polina Tankilevitch）

膠原蛋白流失？ 營養師推五習慣拯救垂垂嘴邊肉

2024-10-16 07:15
（圖／NOW健康）

想長壽「這2樣」別碰 研究：5健康行為可多活7年

2024-10-17 00:30
吃B群能提神？維生素B群常見的有B1、B2、B6及B12等，每一種的功能大不相同，應先經過醫師或藥師評估適合使用哪一種。（本報資料照片）

B群什麼都能補？想要助眠、提神 醫：忽略這點等於沒效

2024-10-21 03:10

超人氣

更多 >
「長壽果」花生好處多 但有這3個禁忌

「長壽果」花生好處多 但有這3個禁忌
CDC遊輪衛生檢查 「最髒遊輪」上有蛆、鳥屍...

CDC遊輪衛生檢查 「最髒遊輪」上有蛆、鳥屍...
麥當勞這款漢堡疑爆大腸桿菌疫情 1死10住院

麥當勞這款漢堡疑爆大腸桿菌疫情 1死10住院
他遊遍76個國家 加州這城市是他的惡夢之一

他遊遍76個國家 加州這城市是他的惡夢之一
朱利安尼判賠1.5億 須交出紐約宅、賓士與26手表給選務母女檔

朱利安尼判賠1.5億 須交出紐約宅、賓士與26手表給選務母女檔