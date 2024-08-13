我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

巴奧／阿湯哥閉幕竟被強吻 網友期待2028會旗交接給妮可基嫚

好市多這款「日本米」不再生產 米其林餐廳將斷供

天氣變化引發偏頭痛 中醫師推針灸、按摩這些穴位緩解

記者黃羿馨／新竹即時報導
中國醫藥大學新竹附設醫院中醫師吳佩芸表示，除了使用西醫的常規用藥外，臨床上也會使用針灸來緩解偏頭痛，刺激攢竹、風池、翳風、率谷、太陽等穴位，在家也可以按摩這些地方。（記者黃羿馨／攝影）
中國醫藥大學新竹附設醫院中醫師吳佩芸表示，除了使用西醫的常規用藥外，臨床上也會使用針灸來緩解偏頭痛，刺激攢竹、風池、翳風、率谷、太陽等穴位，在家也可以按摩這些地方。（記者黃羿馨／攝影）

台灣新竹45歲王姓男子長年飽受偏頭痛困擾，只要天氣一潮濕，頭部會開始隱隱作痛，疼痛感從太陽穴延伸到肩頸，嚴重時會伴隨畏光和怕吵的情況。中國醫藥大學新竹附設醫院中醫師吳佩芸表示，除了使用西醫的常規用藥外，臨床上也會使用針灸來緩解偏頭痛，刺激攢竹、風池、翳風、率谷、太陽等穴位，在家也可以按摩這些地方，緩解頭痛。

吳佩芸指出，偏頭痛和一般的頭痛不同，是一種神經系統疾病，全球約有10%至15%的人口受其影響，女性的發病率約為男性的2到3倍，偏頭痛的疼痛大多呈現單側，但約有1/3的患者會出現雙側頭痛，嚴重的偏頭痛常伴有惡心想吐、畏光、怕吵等症狀，甚至可能無法進行日常工作，需要在家休息。

吳佩芸表示，臨床上會影響偏頭痛的原因包括壓力、痰濕、血瘀、勞倦氣虛等，生活習慣也會影響偏頭痛的發生，偏頭痛患者應保持充足的睡眠、飲食均衡、並遠離強烈的感官刺激。其中有70%的偏頭痛患者，會因壓力而誘發，利用運動和冥想來放鬆肌肉及調節自律神經，是有效預防偏頭痛的方法。

吳佩芸說，偏頭痛的治療除了使用西醫的常規用藥外，也可經由中藥及針灸治療，如果常因天氣變化誘發偏頭痛，川芎茶調散中的川芎、羌活、白芷可以緩解頭痛，而荊芥、防風則能疏散頭面風邪、減少天氣變化對於人體的影響。

日常生活中，也可以使用「川芎疏風茶」來緩和因天氣引發的偏頭痛，川芎疏風茶的材料包括川芎5g、白芷5g、防風5g、生甘草3g、綠茶3g，煮法是將1000 c.c的水煮沸，然後放入已清洗乾淨的川芎、白芷、防風及生甘草，轉小火再煮5分鐘，熄火後，加入綠茶，悶1分鐘後即可飲用。

吳佩芸說，如常因天氣變化誘發偏頭痛，川芎茶調散中的川芎、羌活、白芷可以緩解頭痛，...
吳佩芸說，如常因天氣變化誘發偏頭痛，川芎茶調散中的川芎、羌活、白芷可以緩解頭痛，而荊芥、防風則能疏散頭面風邪、減少天氣變化對於人體的影響。（記者黃羿馨／攝影）

上一則

吃雞蛋有助肌肉修復增長 營養師：多煮食水波蛋溫泉蛋

延伸閱讀

「按摩一番」夏日綿綿優惠連連 促銷限時折扣高達$5,000

「按摩一番」夏日綿綿優惠連連 促銷限時折扣高達$5,000
韓一中醫院延泰欽醫師採用針灸推拿中藥 治療各種痛症

韓一中醫院延泰欽醫師採用針灸推拿中藥 治療各種痛症
美國中醫科學院義診 籲支持老年人針灸法案

美國中醫科學院義診 籲支持老年人針灸法案
陳桂女中醫冬病夏治針灸治療增強免疫力

陳桂女中醫冬病夏治針灸治療增強免疫力

熱門新聞

醫師表示，當維他命C產品開始改變其顏色時，通常表示產品已經開始氧化，其效力可能已大大降低，因此不建議繼續使用。(Pixels@Shiny Diamond)

維他命C化妝品成「黃褐色」還能用？醫：這2種顏色才正常

2024-08-11 10:10
振興醫院心臟血管內科主治醫師劉怡凡表示，18歲以上民眾每年至少要以「722」原則量一次血壓，及早發現才能控制正常的血壓；示意圖。（123RF）

夏天中風、心肌梗塞上身 醫：多做一件事降低罹病風險

2024-08-06 05:30
許多人將健康長壽歸功於他們的飲食。圖為國際奧委會主席巴赫在奧運會前參觀奧運村時嘗試沙拉吧的食物。（美聯社）

「我完全不喝汽水」 100歲人瑞分享他們吃什麼、不吃什麼

2024-08-12 17:31
台灣拳擊女將林郁婷（左）被捲入巴黎奧運的性別風暴。（本報資料照片）

超罕見狀況 專家：染色體XY卻為女性外觀 有3可能性

2024-08-07 05:22
醫師從病人的腹腔和肛門分別取出活鰻魚和檸檬。（取材自ODDITYCENTRAL）

男子從肛門塞入活鰻魚還用檸檬塞住 醫：真的太誇張了

2024-08-09 05:06
「初日診所」減重專科醫師陳威龍14年前因工作忙碌又要兼顧博士論文，日夜顛倒、暴飲暴食，一年內胖了將近10公斤，在實驗室突發心肌梗塞，幸虧被學弟及時發現，緊急送醫才撿回一命。（初日診所提供）

心肌梗塞險奪命 名醫加護病房醒悟 甩油20公斤逆轉人生

2024-08-12 17:24

超人氣

更多 >
全紅嬋返國粉絲接機重重包圍 強行送花一度黑臉

全紅嬋返國粉絲接機重重包圍 強行送花一度黑臉
拳擊手克莉芙的訓練師承認：她有染色體和睪固酮問題

拳擊手克莉芙的訓練師承認：她有染色體和睪固酮問題
同步曬禮服照、戴戒指「放閃」？ 趙麗穎、馮紹峰又被傳復合

同步曬禮服照、戴戒指「放閃」？ 趙麗穎、馮紹峰又被傳復合
沒流量、沒大咖的「唐詭2」火了… 觀眾推薦「童身出身的他」加盟續集

沒流量、沒大咖的「唐詭2」火了… 觀眾推薦「童身出身的他」加盟續集
滾動更新／南加規模4.4地震 震央距華埠僅5哩

滾動更新／南加規模4.4地震 震央距華埠僅5哩