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「精液黃的」30歲男嚇壞 從顏色看身體狀況 泌尿醫：半透明也恐是感染

記者賴昀岫／台北即時報導
泌尿科醫師指出，「黃綠色或草綠色」精液，可能代表生殖系統有感染、發炎。示意圖非新聞當事人，（本報資料照片）
泌尿科醫師指出，「黃綠色或草綠色」精液，可能代表生殖系統有感染、發炎。示意圖非新聞當事人，（本報資料照片）

年輕男生因「射精黃黃的」焦急就醫，超音波檢查，有輕微的攝護腺鈣化，其他檢查都正常，泌尿科醫師指出，一般而言可能是細菌感染或攝護腺炎，待進一步檢查，精液的顏色代表不同身體狀況，黃色或黃綠色可能代表生殖系統感染，也要小心可能是淋病；紅色、暗紅色、棕黑色可能是發炎出血或腫瘤、結石侵犯所致。

常在臉書粉專「泌尿科呂謹亨醫師 - 大亨醫師」，分享看診故事的醫師呂謹亨，10日分享近期碰到的一名年輕男性，患者今年30多歲，發現自己最近射精顏色「黃黃的」，雖然不會痛，也沒有到血精的程度，還是緊張得前往就診。

呂謹亨說，這名患者本身並沒有特殊疾病，性功能也正常，射精、解尿都沒有不舒服，超音波檢查，有輕微的攝護腺鈣化，其他理學檢查、肛門指診都正常，推測可能是感染造成的精液顏色變深。

精液常見有白、黃、紅三種顏色，呂謹亨指出，正常的精液大多呈現「半透明、乳白色或灰白色」，久未射精可能會偏淡黃色，都是正常的；「黃綠色或草綠色」，可能代表生殖系統有感染、發炎，如睪丸副睪丸、輸精管、前列腺、儲精囊或泌尿道發炎等，甚至可能感染淋病，尤其伴隨疼痛或灼熱感，要及早就診；攝護腺或儲精囊發炎出血，或腫瘤或結石侵犯穿透血管「把血管咬破磨破」，則可能呈現「紅色、暗紅色或棕黑色」，建議盡早就醫。

研究指出，約有40%不孕症的老公，雖精液看起來是半透明健康的顏色，經過細菌培養仍有精液感染的問題，呂謹亨舉例，一些容易造成泌尿道感染的細菌或淋病，如果沒有及時治療，拖到後期，男女都有可能造成不孕，為避免後續的惡化，決定先替患者做精液檢查與細菌培養，確認是否有感染、細菌種類等，再進一步對症下藥。

呂謹亨表示，精液檢查分析要禁慾3至5天，而且留到精液內半小時送檢，如果是精液的細菌培養分析，就不用趕在半小時內，但患者難為情地表示，除了透過「不戴保險套」實際發生性行為之外，其他狀態下都沒辦法完成射精，這反而和真人實戰時無法，得要「自己來」才能完成射精的「遲射」相反。

患者又問，能否把檢體罐帶回家，性行為最後要「發射」之前再裝進罐子裡，呂謹亨說，理論上不太好，因為會污染檢體，最後培養出來的細菌，就無法判斷是精液裡的細菌，還是對方分泌物的細菌，治療效果不一定好。

呂謹亨表示，自己和護理師都是第一次碰到這種狀況，也感謝患者的坦白，讓他們能提升檢體的品質，至於這名個案的精液顏色狀況，仍待後續回診確認。

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