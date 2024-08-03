男自宮後墜樓…「極不尋常」 醫師分析背後恐有這2大原因

精神科醫師提醒，當親友出現衝動、暴躁狀況，旁人能做的就是盡快尋求警政系統協助。示意圖，（本報資料照片）

台灣台中一名41歲男子疑似情緒不穩，3日凌晨在住處拿刀切斷生殖器後從頂樓墜落。精神科醫師指出，看起來的確比較不尋常，最常見的可能原因是妄想，但也不能忽略是在壓力狀態下發生，當親友出現衝動、暴躁狀況，旁人能做的就是盡快尋求警政系統協助；如是精神疾病患者，可能是受到幻聽的「指使」，或擔心被害而「貢獻自己的身體器官」，甚至可能希望藉此除去自己的罪惡。

外界議論，拿刀切斷生殖器後墜樓，是否與精神疾病有關？「聽起來高度懷疑」，三軍總醫院研究副院長、精神醫學部主治醫師葉啓斌說，這類傷害自己，甚至切斷生殖器，並非是尋常狀況，需了解背後原因，當事人是否屬於衝動體質或有怪異的想法的人，以臨床經驗分析，最常見的可能原因是源自「妄想」。

不過，葉啓斌說，也不能忽略此案是在高度壓力的狀態下發生，有些人面臨極大的壓力時，也會出現某些怪異的想法，或產生一些衝動的舉動，可朝妄想或高壓的這二大方向，去理解當事人的自傷動機。

葉啓斌說，會有自傷、自殘的精神疾病患者，多是受到幻聽的「指使」，當他做這件事情，或者在極度恐慌下，擔心別人要害自己，覺得需要「貢獻自己的身體器官」，還有一種是極高的罪惡妄想，覺得自己好像做錯了什麼事情，必須要透過這個行為，解除自己的罪惡。

在患者出現這類自傷、自殘的情況之前，有幾個徵兆是旁人可以發現並給予協助的，葉啓斌說，這類人通常看起來很焦慮、很憂鬱，可能源於無法控制的幻聽或妄想，進而產生情緒的波動，例如脾氣變得暴躁，一點點事情就很敏感，有點狀況就會立刻反應的衝動行為，「出現衝動、暴躁狀況，要小心接下來發生一些很難控制的行為」。

當出現這些狀況，旁人能給予的協助，第一個就是盡快尋求當地的警政機關了解，葉啓斌表示，如果警政機關覺得有困難，就會聯絡社會局、衛生局等單位安排訪視，初步可能透過專線，由精神科醫師了解疾病的狀況，真的需要時也可能到現場幫忙，屬於社區強制治療或安全社區聯防範疇，對風險個案也有監測、追蹤。

葉啓斌指出，性別不會特別有影響，但通常原本個性就比較衝動有關，通常要更小心的是，「原本就有反社會行為者或吸毒等因素者」會更容易。

葉啓斌提到，過去曾有名20多歲男性思覺失調症患者，因為長期受到一個聲音的影響，長久下來不堪其擾，最後聽了那個聲音的「指使」，拿湯匙挖自己的眼睛。

由於近年大眾對思覺失調症的觀念，仍可能有所排斥，葉啓斌說，這類病人病識感不好，就可能影響服藥順從性，但現在已有很方便的長效針劑可以治療，患者可能不一定會每天吃藥，但針劑1個月、3個月或6個月打一針，可以延續治療甚至預防復發，對治療有好的控制的效果。