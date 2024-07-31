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異位性皮膚炎不能運動流汗？ 標靶治療助拾「路跑夢」

記者廖靜清／台北即時報導
2024長庚永慶盃路跑邀請跆拳道國手黃映瑄擔任代言人，提倡大家都能養成規律運動的習慣。（記者廖靜清／攝影）
2024長庚永慶盃路跑邀請跆拳道國手黃映瑄擔任代言人，提倡大家都能養成規律運動的習慣。（記者廖靜清／攝影）

巴黎奧運持續進行，國人關心運動賽事，運動員在場上的優異表現也鼓舞民眾一起動起來。運動好處多，「經營之神」王永慶被喻為身體力行者，把長跑風氣帶入企業，台灣自2010年開始舉辦「長庚紀念醫院永慶盃路跑」活動，已邁入第15屆，邀請跆拳道國手黃映瑄擔任代言人，加入跑步行列。

繼去年的肺癌移植議題，2024長庚永慶盃路跑的疾病關懷主題為「異位性皮膚炎」，國健署副署長賈淑麗表示，運動對肺臟移植病人、異位性皮膚炎患者是奢侈的幸福，一般大眾更應該珍惜能大口呼吸、汗流浹背的喜悅。她強調，運動是一種內化的行為，不應該被強迫、不只是刻版的教科書內容。

賈淑麗熱愛跑步與登山，她提到，每周規律運動150分鐘，能降低20%到30%的死亡率，與其罹病到醫院治療，不如從前端的運動預防開始。

台北市政府體育局副局長吳健羣強調，每天保持規律運動，不僅能降低疾病風險，還可以增強肌肉、骨骼，維持良好精神狀態。他以自己每天進行35分鐘的超慢跑為例，後來實際驗證30分鐘內跑完5公里，把運動變成生活的一部分，享有諸多好處。

三年前，與長庚合作聯盟的台中大里仁愛醫院首次參與永慶盃路跑活動，仁愛長庚合作聯盟醫院院長龔嘉德指出，從2021年起，兩家醫院推動合作聯盟，除了提升醫療品質，也持續推動公益活動。這次路跑在台中開了新主場，另邀請台中的國手級運動明星一起參與，展現對活動的支持。

跆拳道國手黃映瑄受邀擔任今年路跑代言人，她分享過去參加路跑的經驗，很喜歡大家一起跑步、一起前進的氛圍，提倡大家都能養成規律運動的習慣。另一位異位性皮膚炎病友表示，過去飽受疾病所苦，配合醫師醫囑持之以恆用藥，症狀改善後，也能擁有與一般人相同的生活，包括運動流汗。

異位性皮膚炎患者常因流汗及過熱導致身體不適，到底能不能運動呢？2024長庚永慶盃路跑以「異位性皮膚炎」為關懷主軸，林口長庚醫院皮膚科醫師陳俊賓指出，這種慢性反覆發作的發炎性皮膚病，台灣平均每10個孩童就有1人罹患，會出現明顯的搔癢感和皮疹，嚴重影響患者的生活品質。

不少人覺得異位性皮膚炎患者是不是無法從事運動，陳俊賓說，目前治療方式包括局部外用免疫抑制劑和外用類固醇藥膏，而中重度患者，建議加上系統性治療，可考慮新興生物製劑和口服標靶小分子藥物，能更安全有效控制異位性皮膚炎，目前健保也已經有條件的給付。

運動有益健康，也能減少身體發炎、提升生活品質，台北長庚醫院院長黃集仁呼籲國人規律運動，預防重於治療。今年長庚永慶盃路跑將於9月22日舉行，台北、台中、嘉義、高雄四地同時開跑。詳情可至永慶盃路跑活動官網查詢。

跆拳道 巴黎奧運 健保

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