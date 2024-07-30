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長期坐姿不良易腰椎滑脫、椎間盤突出 醫師教你「正確坐姿」

記者潘奕言／高雄即時報導
復健科醫師林純如指出，患者因腰痛及坐骨神經痛就醫，經檢查發現為腰椎滑脫及椎間盤突出。（中正脊椎骨科提供）
復健科醫師林純如指出，患者因腰痛及坐骨神經痛就醫，經檢查發現為腰椎滑脫及椎間盤突出。（中正脊椎骨科提供）

一名50歲女性長期坐姿不良，導致反覆腰痛，近兩年更延伸到臀部、腳後側及腳底，就醫檢查發現是腰椎滑脫及椎間盤突出，壓迫腰椎神經造成腰痛、腳麻。復健科醫師提醒，許多腰痛、坐骨神經痛與長期坐姿不良或搬重物使力不當有關，除了要保持良好姿勢、不要久坐，也要選擇穩定、不易晃動的椅子。

患者經檢查後，發現腰椎第3、4、5節滑脫，腰椎第3、4、5節及第1薦椎椎間盤突出。台灣高雄中正脊椎骨科醫院復健科主任林純如醫師表示，輕、中度腰椎滑脫及椎間盤突出患者，可透過復健或注射PRP治療緩解疼痛；若是病況嚴重的神經壓迫，甚至出現腳無力、大小便受影響等，就要考慮接受手術治療。

她說，長期久坐、搬重物時使力不當，當心腰椎滑脫及椎間盤突出。另外坐姿對腰椎產生的壓力最大，建議每坐30分鐘至1個小時就要起身活動，「坐、站、躺交替進行，對腰椎最健康」。

正確坐姿是坐椅子時要有靠背，身體要直立，雙腿腳踏實地，不要駝背、不要半躺臥的姿勢。椅子的深度不要太深，坐到底時最好要靠到背；同時建議不要坐矮凳，坐久了容易造成腰椎負擔。

林純如說，椅子不一定要選擇昂貴的材質或品牌，一般塑膠椅、木椅較穩定，不易晃動，對脊椎反而輕鬆。有些沙發椅太軟、太低、太深，坐上去一開始雖然舒服放鬆，但因為基底不穩定，脊椎旁肌肉需持續用力，時間久了脊椎反而容易疲勞。

復健科醫師林純如示範正確坐姿，坐椅子時要有靠背，身體要直立，雙腿腳踏實地，不要駝...
復健科醫師林純如示範正確坐姿，坐椅子時要有靠背，身體要直立，雙腿腳踏實地，不要駝背、不要半躺臥的姿勢。（中正脊椎骨科提供）
長期坐姿不良可能造成腰椎滑脫及椎間盤突出。（中正脊椎骨科提供）
長期坐姿不良可能造成腰椎滑脫及椎間盤突出。（中正脊椎骨科提供）

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