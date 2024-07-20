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鄭佩佩捐腦 醫：非典型巴金森氏症是腦庫珍貴資源

記者林琮恩／台北即時報導
台灣腦庫協會理事長謝松蒼表示，因致病機轉不同，非典型巴金森氏症病人使用巴金森氏症藥物療效有限，亟需病人捐腦作為研究、開發藥物救治患者，「對於腦庫是很珍貴的資源。」（本報資料照片）
台灣腦庫協會理事長謝松蒼表示，因致病機轉不同，非典型巴金森氏症病人使用巴金森氏症藥物療效有限，亟需病人捐腦作為研究、開發藥物救治患者，「對於腦庫是很珍貴的資源。」（本報資料照片）

知名藝人鄭佩佩美國時間17日離世，她生前被診斷出罹患「非典型巴金森氏症－皮質基底核退化症（CBD）」，並在過世後在美國捐出大腦供醫學研究。台灣腦庫協會理事長謝松蒼表示，因致病機轉不同，非典型巴金森氏症病人使用巴金森氏症藥物療效有限，亟需病人捐腦作為研究、開發藥物救治患者，「對於腦庫是很珍貴的資源。」

謝松蒼說，非典型巴金森氏症有多種亞型，CBD即是其一，患者症狀表現類似巴金森氏症，患者會出現肢體動作遲緩，部分患者出現發抖等症狀，且使用巴金森氏症療效有限，臨床上若發現患者用藥數年後，療效逐漸不理想，就會懷疑患者罹患非典型巴金森氏症患者，「典型巴金森大部分治療情況不錯，但非典型患者治療是很大挑戰。」

「非典型巴金森氏症患者，多要在往生後進行神經病理解剖，確認不同腦區退化程度、異常蛋白累積狀況，才能確診。」謝松蒼表示，非典型巴金森氏症患者目前無藥可用，是神經醫學界一大挑戰，目前雖由運動方面症狀，可知患者在大腦與運動相關的腦區、迴路受到影響，但對最原始的病理機制理解有限，必須藉由往生後的神經病理研究，才能開發出好的治療。

台灣腦庫目前已經收納5位病人往生捐贈的大腦組織。謝松蒼表示，其中上周新收入的大腦組織，即是非典型巴金森氏症患者捐贈，但與CBD不同，該患者罹患的是「多系統萎縮症」；其餘分別為1位小腦萎縮症患者、2位運動神經元疾病（漸凍症）患者，與1位先天性神經障礙患者，患者年齡落在40至60歲間。

謝松蒼表示，人類腦部有27腦區，腦庫收入後必須由神經病理學醫師細切、染色後，才能做出病理診斷，必須歷時數月，病理診斷亟具重要性，是臨床研究的重要依據。另，已有20多位民眾簽署捐腦同意書，其中也有非患者表達捐贈意願。

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