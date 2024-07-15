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失智症、巴金森病提前預警 AI輔助診斷神經退化疾病

記者廖靜清／台北即時報導
8月2至4日將舉行台灣首場「高齡健康產業博覽會」，展出各項AI 科技，輔助揪出高齡者的潛在疾病。（記者廖靜清／攝影）
8月2至4日將舉行台灣首場「高齡健康產業博覽會」，展出各項AI 科技，輔助揪出高齡者的潛在疾病。（記者廖靜清／攝影）

根據台灣流行病學研究顯示，約有7.93%的65歲以上老人受到失智症影響，確診人數超過32萬人。罹患失智症，對患者、家屬、社會來說，都是一大壓力，不論是身心理或經濟負擔。長庚醫院利用AI技術分析磁共振影像，可提高早期診斷準確率，揪出早期失智潛在高風險者。

林口長庚紀念醫院神經影像診療科主任表示，長庚研發團隊廣泛應用擴散磁共振成像，用於評估神經退化疾病的大腦異常，有助於鑑別診斷及預後。從擴散磁共振成像的結果，也可以準確分類巴金森病，並預測其臨床嚴重度。

台灣邁入高齡化社會，慈濟推醫養願景，首創AI智能關節偵測檢測肌少症，透過姿勢變換可早期檢測老化和肌少症。台中慈濟醫院復健醫學部主任蔡森蔚說，身體肌肉質量與纖維數量會隨著年齡增長日漸減少，高齡者缺乏運動會加速肌肉退化而不自覺，常出現烏龜頸、駝背、骨盆前傾等狀態。

蔡森蔚表示，只要利用手機、平板或筆電鏡頭捕捉用戶的動作，並運用人工智慧技術分析姿勢變化，就可以提供早期老化和肌少症風險的初步量化評估。這套系統採用物理性的智能檢測方式，比起血液檢查的方法，操作簡單且更易於判讀，動一動手指就能進行健康偵測。

憂鬱症也成為全球重要的健康議題，尤其，老年憂鬱易讓失智風險大增。台北榮總精神醫學部主治醫師李正達分享，研究團隊發現「間歇性叢集型陣發刺激（iTBS）」對高齡憂鬱效果顯著，可大幅改善腦部活性，另可降低自殺風險和過度用藥的情形。

隨著超高齡社會到來，高齡衰弱、老化、癌症、失智、憂鬱是高齡者的潛在疾病，「健康不長照」成為未來全球產業發展的關鍵，亦是銀髮新商機。由生策會、生策中心主辦的台灣首場「高齡健康產業博覽會」，將於8月2日至4日在台北世貿一館登場。

生策會執行長錢宗良表示，「高齡健康產業博覽會」從預防的角度出發，匯集了多家指標醫療院所，展示如何運用最先進的AI技術、影像診斷和大數據分析，早期發現並治療高齡者的潛在疾病，降低走向失能臥床的風險。

錢宗良提到，博覽會將展出各種新科技，包括世界首創的AI胰臟癌輔助偵測系統、檢測端粒長度了解身體老化程度、以吞口水聲音判斷吞嚥力、肌少症檢測等，短時間就能偵測出高風險族群。

檢測 AI 癌症

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