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「飛越比佛利」女星53歲乳癌逝世 專家：定期篩檢不可少

記者廖靜清／台北即時報導
乳癌復發又分為局部、轉移，一旦轉移，治療僅能以「延長存活」為目標。 （本報資料照片）
乳癌復發又分為局部、轉移，一旦轉移，治療僅能以「延長存活」為目標。 （本報資料照片）

好萊塢女星香儂道荷蒂（Shannen Doherty）於2015年被診斷出罹患乳癌，經過辛苦的抗癌之路，一度康復，2020年又再度復發，在與疾病對抗9年後，於7月13日不敵癌症去世，年僅53歲。醫師指出，乳癌是年輕族群發生率最高的癌症，一般認為跟基因遺傳或突變有關，建議年輕女性仍應定期篩檢，早期發現並及早治療。

香儂道荷蒂因演出人氣影集「飛越比佛利」中的布蘭達一角而爆紅，成為當年紅遍全球的偶像女星。此次癌症復發來勢洶洶，2023年癌細胞擴散到大腦、骨頭，她曾坦言「已經在規畫自己的葬禮」，表示想樹葬，先將身後事做好準備。

世界衛生組織（WHO）指出，乳癌是女性最常見癌症。台灣衛福部公布最新國人的十大死因，女性第一名為肺癌，第二名則為乳癌，但乳癌是台灣女性癌症發生率的第一名。

台灣乳房醫學會理事長陳守棟表示，乳癌早期與晚期的治療目標存在巨大差異，早期發現、及早治療，有機會「邁向治癒」。若發現時已是晚期，治療則以「延長存活」為目標，只能持續治療控制病情，延緩死亡。

在多種類型的乳癌中，以三陰性乳癌或HER2陽性患者最容易復發，陳守棟說，復發又分為局部、轉移，局部是指癌細胞跑到腋下或在乳房部位；轉移則是擴散到大腦、骨頭、肺部等。局部復發可再切除並搭配其他療法，一旦轉移，僅1%至2%的機會可治癒。

為什麼已經定期回診了，還會是復發？陳守棟強調，主要是看癌細胞成長速度，乳癌不能只看五年存活期，而是要拉長到十年。他說，診間曾有病人是術後20多年才復發，患者要自己保持警覺，即使過了五年、十年沒復發，也不能算是「痊癒」。

不少乳癌患者在手術之後，以為已經完成所有治療，陳守棟提醒，復發猶如未爆彈，以乳癌最大宗荷爾蒙陽性為例，高復發風險族群術後約三成面臨復發風險，三陰性乳癌更是高復發風險族群，一定要定期追蹤檢查。

癌症 癌細胞 好萊塢

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