7旬翁沒開冷氣中暑體溫109.5℉ 三總「3合1降溫」救命

三總急診室及中暑防治中心使用傳導、對流、蒸發三合一降溫法，大部分病人在30分鐘內降至38.5度，是救回中暑病人的關鍵。（取材自朱柏齡臉書）

連日天氣高溫 炎熱，台灣衛福部統計7月至今熱傷害人次達456人次，超過去年同期。三總最近收治1名年長者在家中暑案例，70多歲男子有糖尿病及高血壓，家中未開冷氣，3天前就開始虛弱、食欲不振，失去意識後送醫，到急診室時肛溫43.1度（攝氏，下同，華氏109.5度），經緊急降溫，一小時後體溫降至38.5度，人也清醒，救回一命。

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三總最近接連處理3例中暑個案，從路跑中暑昏到、到60多歲的男性戶外工作者中暑，和上述未開冷氣而中暑的案例，皆救回一命。

三總中暑防治中心顧問朱柏齡說，迅速有效的降溫是提高存活率的關鍵，三總急診室及中暑防治中心使用傳導、對流、蒸發三合一降溫法，大部分病人在30分鐘內降至38.5度。

朱柏齡進一步說，只在鼠蹊部、腋窩、頸部放冰袋，只是輔助降溫法，須加上蒸發對流法，也就是全身皮膚噴水，加上電扇吹，才能加速降溫。中暑病人從高溫昏倒那刻開始，若不能在半小時內降至40度以下，3小時內降至38.5度以下，死亡率極高。另外也提醒，中暑導致的高體溫使用退燒藥無效，反而增加肝衰竭併發症 風險。

朱柏齡指出，三總於今年4月即接獲中暑病例，1名中年人參加21K路跑昏到，當天氣溫29度，濕度94%，熱指數38。患者平常服用甲狀腺補充劑，上午9時43分被發現路倒，9時45分救護技術員（EMT）即到達，測量耳溫41.5度，10時12分送到三總急診。

三總急診為這位路跑中暑患者量肛溫，達41.8度，透過緊急降溫，在10時33分時肛溫降至38.5度，患者清醒。患者仍有急性腎衰竭及橫紋肌溶解症，但幾天內很快恢復。朱柏齡表示，患者在中暑昏到2分鐘後EMT即到達，昏倒27分鐘後送至三總急診室，至急診室21分鐘後降溫至38.5度，從昏倒至降溫只花50分鐘，是迅速恢復的關鍵。

三總6月收治1名戶外工作者中暑病例，60多歲男性，早上8時上工，中午昏到失去意識，立即通知救護車，EMT到場後量耳溫為40.8度，至三總急診時肛溫41.7度，30分鐘內降溫至38.5度後清醒。

朱柏齡指出，過去媒體曾報導有小學六年級排球隊員及國三棒球隊員中暑死亡案例，若在昏倒當時，等待救護車到達前能立即有效降溫，救護車運送過程也能持續降溫，可將發生憾事的機會降到最低。

另外，使用某些藥物，如安非他命，抗組織胺，副交感神經抑制劑，抗憂鬱藥物，甲狀腺補充劑，含有麻黃素減肥藥，利尿劑，降血壓藥等患者，應避免從事路跑等劇烈運動 。

朱柏齡說，搶救中暑病患最重要的就是降溫並急送醫，他提醒以下事項：

1. 中暑的併發症及死亡率和高溫程度及持續時間有明顯相關性。

2. 迅速有效的降溫可大大減少併發症，提高存活率。

3.以泡冰水或冷水等傳導降溫法，效果最好，每分鐘降溫0.2至0.35度，其次為對流蒸發法，即全身皮膚噴水，加上電扇吹，每分鐘降溫0.1度。

4. 三軍總醫院急診室及中暑防治中心使用傳導、對流、蒸發三合一降溫法，大部分病人在30分鐘內降至38.5度。

5. 中暑高體溫用退燒藥無效，反而增加肝衰竭併發症的風險。

6. 只在鼠蹊部、腋窩、頸部放冰袋只是輔助降溫法，須加上蒸發對流法（全身皮膚噴水加電扇吹），才能加速降溫。

7. 中暑病人，從高溫昏倒那刻開始，若不能在半小時內降至40度以下，3小時內降至38.5度以下，其死亡率極高。

酷熱環境勞工 預防中暑注意事項

一、 穿著淡色、質輕、寬鬆透氣衣服

二、 每15分鐘喝200至250cc水分，勿等到口渴才喝水，勿飲酒或含咖啡因之飲料

三、 依照氣溫調整飲水量及休息頻率，氣溫愈高，飲水量愈大，休息頻率愈高。

四、 若有感冒、腹瀉或身體不適時，避免在高溫下工作。

五、 服用抑制排汗藥物時避免在高溫下工作。

六、 了解熱傷害常見症狀。

七、 注意工作伙伴是否有熱傷害之症狀。

八、 在炎熱之環境，第一天上工時避免過度勞累，在熱的環境工作需要約一周才能逐步達到「熱適應」。

雇主注意事項

一、 提供遮蔭休息場所、或有冷氣休息室。

二、 提供足夠飲水。

三、 新手給予1至2周熱適應期。

四、 在炎熱環境連續工作數日時，身體散熱能力將逐日減退，故須給予勞工更長時間的休息。

五、 提供教育訓練，使勞工了解熱傷害常見之症狀及處置。