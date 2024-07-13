台商回台就醫竟出現「藍綠色尿」 醫揭1關鍵藥物影響

一名台商因為服用含亞甲基藍的藥物，尿液顏色呈現藍綠色。（取材自泌尿科呂謹亨醫師 - 大亨醫師粉專）

一名從越南 返國的台商，在當地因為尿道炎、龜頭包皮腫脹發炎，回台後就診發現是細菌性尿道炎，但驗尿時卻發現尿液呈藍綠色，原來是服用含亞甲基藍的藥物。而尿液顏色不止可反應患者服用的藥物，也可能身體發出的警訊，如深黃色代表身體缺乏水分、綠色和綠膿桿菌感染相關，如對尿液顏色有疑慮，應由泌尿科醫師進一步檢查。

台灣泌尿科醫師呂謹亨在臉書 粉專「泌尿科呂謹亨醫師-大亨醫師」分享，有位剛從越南回來的台商，在當地因為得了尿道炎、龜頭包皮腫脹發炎，有先看診、服藥，因為不放心，回台後還是到診所就醫，還好只是細菌性尿道炎，淋病、梅毒、性傳統病等都是陰性，不過仍要留意空窗期，建議3個月或出現症狀時，再回診就醫。

因為這位台商尿道依舊疼痛，所以有幫他驗尿，結果尿液顏色竟呈現「藍綠色」，而非一般的黃色尿，呂謹亨指出，這是因為越南當地的醫院，開立了一款台灣沒有使用、含「亞甲基藍」的藥物Domitazol，效果類台灣醫師常用的泌尿道感染消炎鎮痛藥物「非那吡啶」（Phenazopyridine），而這款藥會讓小便呈橘黃色。

尿液顏色可以看出一個人飲水是否足夠，還有潛在的健康問題，呂謹亨表示，尿液含有水、鹽、尿素及腎臟分泌的黃色尿色素，因此尿液大多呈現透明淡黃色，當攝取水分足夠，尿液的顏色就會變淡；水分攝取量不足、流汗或水分流失太多時，顏色就會較濃。

另外，尿液的顏色也會受到食物、藥物或疾病等因素影響；在飲食方面的影響，如維生素B群會讓尿液呈亮黃綠色；β-胡蘿蔔素與維生素C，或含有這些成分的紅蘿蔔、木瓜、中藥大黃等，會導致偏深黃或橘色；吃了紅火龍果、甜菜、黑莓尿液會呈紫紅色；綠蘆筍吃過多則可能變成綠色、深褐色，如果對小便的顏色有疑慮，應盡快尋求泌尿科醫師檢查。

呂謹亨表示，以下8種疾病或身體狀態，也會改變尿液顏色：

尿液顏色代表意義

深黃色：代表身體缺乏水分

橘色：肝或膽管有問題

粉色或紅色：血尿，如泌尿道感染、攝護腺肥大、結石、腫瘤 等

深褐色：嚴重燒傷、溶血性貧血、橫紋肌溶解、急性黃疸性肝炎等疾病，尿色可能深如醬油

綠色：感染綠膿桿菌

乳白色、混濁：乳糜尿，若伴有解尿異常、腰痛、發熱，恐是泌尿道感染

紫色：紫色尿袋症候群，長期放置尿管慢性感染造成

黑色：罕見疾病「黑尿症」，先天代謝異常

常見會使尿液顏色改變的藥物則有以下5種

尿液顏色反應服用藥物

黃色：維他命B2、複合維他命B

黑色：含鐵製劑，緩瀉劑

深棕色尿液：抗瘧疾藥物、橘紅或橘黃色：抗凝血劑、尿路發炎藥物，如Phenazopyridine、抗凝血藥，如Warfarin、風濕免疫藥物、帕金森氏症藥，如Entacapone、鐵螫合劑與肺結核藥物

紅色：抗癲癇藥物、抗凝血藥、消炎止痛藥、精神穩定劑；化療藥如俗稱「小紅莓」的Doxorubicin，如引起出血性膀胱炎，可能血尿

綠色或藍綠色：亞甲基藍、甲基藍，如Methylene blue、抗憂鬱劑，如Amitriptyline、胃酸抑制劑，如Cimetidine、促腸胃蠕動藥，如Metoclopramide、非類固醇消炎止痛藥，如Indomethacin、肌肉鬆弛劑 ，如Methocarbamol、抗組織胺，如Promethazine、保鉀利尿劑，如Triamterene