我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

共和黨全代會15日登場 川普料將獲總統候選人提名

12寶爸馬斯克不滿足 遭爆想「捐精」發展火星人口

運動員心因性猝死難有預兆 醫師提醒：4分鐘內完成這2事可保命

記者黃于凡／嘉義即時報導
心因性猝死難預防，但醫師表示，做到這二樣動作能保命。 （報系資料照）
心因性猝死難預防，但醫師表示，做到這二樣動作能保命。 （報系資料照）

中國17歲羽球運動員張志傑今年到印尼參加亞洲青年羽毛球錦標賽，比賽時突然倒地抽搐、心臟驟停，送醫搶救仍宣告不治，相較上屆歐洲國家盃丹麥國腳埃里克森（Eriksen）送醫後平安出院，醫師指出關鍵把握黃金急救4分鐘，善用體外去顫器電擊，並持續CPR。

埃里克森（Eriksen）心臟驟停倒地時，場邊醫護人員緊急實施心肺復甦術，使用自動體外去顫器電擊，經20分鐘急救恢復意識，送醫治療平安出院，但年僅17歲男子羽球運動員張志傑就沒這麼幸運，今年到印尼參加亞洲青年羽毛球錦標賽時心臟驟停，送醫搶救仍宣告不治。

台中榮總灣橋分院心臟內科醫師李聖楷說，心因性猝死常發生在運動員身上，當心臟肌肉無法有效收縮，大腦及器官血液暫時缺氧，將導致意識喪失，進而休克、猝死，救回黃金時間僅有4分鐘，需立即進行心肺復甦術、電擊，讓心臟回復正常心率及功能。

李聖楷指出，心因性猝死通常沒有預兆，發生時會感到心悸、頭暈頭痛、胸悶胸痛、呼吸困難或抽搐暈倒，若遇上述狀況應立即撥打119，開啟擴音依循指示對病患CPR，並使用公共場所配置的自動體外去顫器（AED），機器會有語音指導如何電擊，幫助病患恢復自主心跳，電擊結束後，再持續施作CPR，直到救護人員到場，把握黃金急救時間挽救生命。

李聖楷補充，心臟病史、過度肥胖、糖尿病控制不佳都是心因性猝死高危險群，且常見於30多歲至40多歲的成年人，男性發生率是女性2倍；有慢性心血管疾病的患者需特別留意，日常生活應避免過度刺激和不良飲食及生活習慣，降低心因性猝死風險。

中國年僅17歲的男單小將張志傑，在比賽中倒下猝逝。（取材自微博）
中國年僅17歲的男單小將張志傑，在比賽中倒下猝逝。（取材自微博）
心因性猝死難有預兆，心臟內科醫師李聖楷提醒應把握黃金急救4分鐘，對患者心肺復甦及...
心因性猝死難有預兆，心臟內科醫師李聖楷提醒應把握黃金急救4分鐘，對患者心肺復甦及體外電擊。（台中榮民總醫院嘉義灣橋分院提供）

猝死 羽球 印尼

上一則

跑友靠超慢跑半年減30公斤 達人4訣竅4回饋一次看

延伸閱讀

巴奧／中國隊名單出爐 42名冠軍領銜、最年輕11歲

巴奧／中國隊名單出爐 42名冠軍領銜、最年輕11歲
上海羽協訓練營 與洛杉磯青少年友誼賽交流

上海羽協訓練營 與洛杉磯青少年友誼賽交流
你好，合夥人！（一三）

你好，合夥人！（一三）
巴黎奧運宿命對決…羽毛球女單抽籤 戴資穎預賽同組依瑟儂

巴黎奧運宿命對決…羽毛球女單抽籤 戴資穎預賽同組依瑟儂

熱門新聞

白內障是眼睛常見的老化疾病。示意圖。（123RF）

老了一定會有白內障？ 醫師：小心6原因致提早發生

2024-07-07 17:26
過度使用漱口水，可能會刺激口腔黏膜，導致黏膜脫落或紅腫等；示意圖。(圖／123RF)

用完漱口水用清水？常見3大迷思

2024-07-09 02:00
69歲的周潤發喜愛跑步，日前他在中國北京朝陽公園跑步，同樣被民眾認出，大家也將合照分享到社群，但從照片中再次發現，他的手臂上出現幾顆突起物。台北長庚醫院皮膚外科副主任黃毓惠說，如果皮膚出現多發性的皮膚腫瘤，將以脂肪瘤最為常見。（取材自小紅書）

野生周潤發皮膚驚見多顆突起物 醫曝最有可能是這種瘤

2024-07-10 05:01
芒果營養成份高，除防癌之外，還可護眼、增食慾。（圖/123RF）

吃芒果 掌握2重點降過敏 4種人盡量少吃

2024-07-11 02:00
女子腰際有顆黑痣近來愈來愈大令她擔憂。（台中榮總嘉義分院提供）

女上班族腰際痣愈來愈大以為病變 原來是老人斑

2024-07-09 17:19
天氣炎熱，腹瀉、便秘患者增加。高雄縣醫師公會前理事長、開業醫師王宏育說，症狀輕微可以吃蘋果緩解，但如果吃法錯了，無法改善不適症狀。（本報資料照片）

天氣熱腹瀉、便秘者增 醫：吃蘋果可緩解但吃法大不同

2024-07-07 04:43

超人氣

更多 >
拜登堅持不退選 路透列出5點可能原因

拜登堅持不退選 路透列出5點可能原因
104歲「龍蝦夫人」分享長壽4招

104歲「龍蝦夫人」分享長壽4招
美國人每24天換洗床被單 專家說太久了

美國人每24天換洗床被單 專家說太久了
纏訟4年 中國行動計畫首位起訴教授陶豐 10控罪全撤銷

纏訟4年 中國行動計畫首位起訴教授陶豐 10控罪全撤銷
賈伯斯遺孀出7千萬美元高價 買下號稱全美最美的豪宅

賈伯斯遺孀出7千萬美元高價 買下號稱全美最美的豪宅